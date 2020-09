Matando no Peito, com Zé Airton – 05/09/2020

=RECORDANDO – BANCO DO BRASIL=

Lá no magnífico campo de futebol da CHÁCARA DO BANCO DO BRASIL, em um final de ano que já se vai longe, os “boleiros” que ali batiam sua bolinha todos os sábados a tarde, realizaram um jogo de confraternização para brindar a passagem de mais um ano que se encerrava.

Naquela ocasião as equipes que atuaram, junto de familiares, posam na foto anexa assim alinhados:

DE PÉ: Jovem ALINE – LELÉ – XIXA – JAIRO – DANIEL – CARLÃO – BATALHA – OSCARZINHO – bugrino FERNANDÃO – PEZÃO – TONINHO CEREZZO e o saudoso CHICO SOUZA.

ABAIXADOS: Veterano NELSINHO (abraçado à netinha e filho caçula) – MARCO BORRACHA – CACÁ DELEO – DOUGLAS – PARRÉ – LUCAS – TIZINHO – FILHA DO CEREZZO – CLAUDIO e o RENATO SERRÃO.

1 000 recordações…

=RELEMBRANDO – A.A.BOTUCATUENSE – 1968=

Datada de 1968, portanto já passados 52 anos, a foto acima nos recorda das festividades da entrega das faixas ao plantel da A.A.Botucatuense, legítima campeã invicta do “Torneio Cidade de Botucatu”.

Reunidos em Antonio Delmanto, naquela ensolarada tarde de domingo, podemos observar Dirigentes, Técnico, Massagista e atletas do Clube recebendo seus mimos do Presidente e Diretores da L.B.F, promotora do evento, assim alinhados da esquerda para a direita:

De pé: Diretor da Liga BUENO – Vice e Presidente do Clube, VITÓRIO MADDARENA e CASTANHEIRA – atletas ZÉ VAROLI – DADICO – CHICO ROMANHOLI – SERRÃO – DIZÃO – ÍNDIO – Massagista MOACIR AMARAL – Técnico LAMIL SANTOS – Presidente da Liga saudoso PROGRESSO GARCIA e o Diretor do Clube OSVALDO PADOVANI.

Abaixados: VÉIO GUANXUMA – FLÁVIO SASSO – PEDRO BALALAICA – ZAGUE – ZÉ AIRTON e o BITINHA.

Alguns desses companheiros já nos deixaram e lá junto ao Criador olham por nós outros.

=NOSSAS ESCOLAS – BASQUETE LA SALLE 1988/89=

Para a disputa dos Jogos Estudantis de 1988/89 sob o comando de competente comissão técnica formada pelo Professor Barraca e a dupla Borbão e Marcolin, o Colégio La Salle se apresentou com sua equipe de Basquete Masculino cujo plantel, conforme foto anexa, posa na quadra do BTC, assim alinhado:

DE PÉ: DANIEL MESCOLOTTE – EDUARDO TEIXEIRA – RUI SEABRA – DANIEL CORTEZ – JOÃO CURY – EVANDRO MORETTO – ROGÉRIO BORDINHON (BORBA) – PROF. BARRACA e MARCELO MARCOLIN.

ABAIXADOS: EDUARDO SLEIMAN – CAIO BURINI – MARCO COLENCI – JULIANO MENDONÇA – LUIZ FERNANDO BONOME SALATE e ALEXANDRE DAL PAI.

Velhos tempos!!!

=SE É FOTO É FATO… PARABÉNS!=

Em nossos trabalhos semanais nunca cansamos de afirmar ser nossa cidade um celeiro inesgotável de craques do antigo Futebol de Salão, hoje Futsal.

Mais uma vez, pela foto anexa de caráter internacional, temos uma prova inequívoca disso pois ela retrata disputando, por equipes diferentes, eletrizante partida pelo Campeonato Italiano da 1ª Divisão de dois atletas aqui formados…

PARABÉNS, meus prezados amigos TILICO (nº 10) e NIQUINHA (nº 5) pois vocês FORAM , VIRAM e VENCERAM.

PERGUNTA DA SEMANA

Hoje facílima, só precisa pensar um pouco:

P – Qual a diferença matemática entre um ventilador parado e um homem cansado???

R – Exatamente 30 (trinta), pois um ventilador parado NãOVENTA (90) e o homem cansado SESSENTA (60)!!!

FRASE DA SEMANA

“O ESPORTE É A ÚNICA PROFISSÃO NA QUAL, QUANDO VOCÊ SE APOSENTA, TEM DE COMEÇAR A TRABALHAR”.

(EARLWARREN)

EPÍLOGO

“PARA CONHECERMOS OS AMIGOS É NECESSÁRIO PASSAR PELO SUCESSO E PELA DESGRAÇA. NO SUCESSO VERIFICAMOS A QUANTIDADE E NA DESGRAÇA A QUALIDADE”.