Matando no Peito, com Zé Airton – 05/06/2021

=PROF. VINÍCIO – CANTINHO DA SAUDADE=

PAIXÃO PELA ARTE foi o que sempre nutriu durante toda a sua vida pelo DESENHO esse MESTRE, nosso prezado amigo inesquecível e saudoso botucatuense PROF. BENEDICTO VINÍCIO ALOISE, aqui caricaturado com perfeição pelo seu filho MARCOS EDUARDO, também um raro talento, confirmando assim que “filho de peixe, peixinho é”.

= RELEMBRANDO – CORINTHIANS 1951=

Torcida amiga, principalmente querida Fiel, hoje apresentamos uma relíquia para todos nós, uma lembrança do Timão posando no Pacaembu, completamente lotado, por ocasião da conquista do título paulista de 1951.

Muita emoção ao recordarmos dos goleiros CABEÇÃO e GILMAR, dos becaços MURILO, JULIÃO, IDÁRIO, TOGUINHA, LORENA e dos avantes CLÁUDIO, LUIZINHO (pequeno polegar), BALTAZAR (cabecinha de ouro); JANSEN e CARBONE (mágico).

Essa emoção torna-se ainda maior por ter tido a felicidade de haver sido um dos participantes daquela verdadeira multidão que lotava o Estádio, naquela data.

=RELEMBRANDO – COMERCIAL F.C.=

Aspirante, Segundão, Cascudão, Misto Quente, Esfria Sol eram algumas das várias denominações atribuídas às equipes reservas que faziam a partida preliminar do esquadrão principal…

Uma das mais tradicionais da espécie em nossa cidade foi o CASCUDÃO DO COMERCIAL F.C. lá da Vila Antártica que posa na foto anexa no campo da Fazenda Monte Alegre, assim alinhado:

DE PÉ: ABILIO – JAIR – MÁRIO SPADIN – MAURY TORRES – ZÉ GRASSI – MIGUELZINHO…

ABAIXADOS: TUÁ – RUBENS DE ALMEIDA (ALEMÃO) – BIANCHI – TONINHO – NALLI…

Detalhe para a beleza da paisagem rural ao fundo…

=GENTE QUE É GENTE – PLINIO GENTA=

Na foto anexa, temos a imensa satisfação de posar ao lado desse moço íntegro e de bons costumes, amigo de família de longa data e com o qual juntos tivemos e temos a oportunidade de curtir momentos de muita alegria que o dia a dia desta vida proporciona, bem como, juntos também tivemos e continuamos tendo a fé necessária para continuar entendendo como designos do PAI os momentos de imensa tristeza que essa mesma vida nos apresentou…

Isso posto nada mais resta para afirmar que esse esportista nato, pai de família exemplar, competente colega bancário, torcedor do Peixe (seu defeito de conduta), nosso amigo PLINIO GENTA FILHO, estimado PLININHO, é gente QUE É GENTE..

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – O QUE OS ATLETAS DE VÔLEI DE PRAIA GARANTEM NUMA COMPETIÇÃO???

R – NO MÍNIMO UM BRONZE!!!

=FRASE DA SEMANA=

“NA BOCA DE QUEM NÃO PRESTA, O BOM NÃO VALE NADA”.

=EPÍLOGO=

“NESTE FRIO O AGASALHO DOADO AQUECE O CORPO DE QUEM RECEBE E A ALMA DE QUEM OFERECE”…