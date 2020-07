Matando no Peito, com Zé Airton -04/07/2020

=HOMENAGEM=

Sempre que me perguntam qual é a musica de que mais gosto, de pronto respondo: “MEUS TEMPOS DE CRIANÇA”, composição do grande ATAULFO ALVES.

Essa preferência tem lá sua razão por ser alicerçada na imagem da foto anexa que nos revela um episódio positivo de minha infância ocasião em que no ano de l.946 contando com somente 5 anos de idade tive a oportunidade de conduzir ao altar as alianças que selaram essa feliz união de meus queridos tios JOÃO e ZILAH em casamento religioso acontecido naquela data na IGREJA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES de Botucatu.

Essa mesma emoção se renovou quando no ano de 1969 eu e saudosa IVONE tivemos a satisfação de tê-los como padrinhos em nosso casamento acontecido na Matriz de Manduri.

Valeu prezado e saudoso TIO JOÃO; Valeu prezada e saudosa TIA ZILAH; Valeu meus prezados PRIMOS SANDRA – FÁTIMA (im) – CRISTINA – TÂNIA – FERNANDA e JOÃOZINHO, seus filhos, pois vocês fazem parte de minha vida.

“Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos tempos de criança….. eu não sei porque a gente cresce se não sai da gente essa lembrança” (ATAULFO ALVES)…

=RECORDANDO – A.C.LAGEADO=

Nesta oportunidade aproveitamos da foto pertencente ao nosso prezado amigo Ademir Pelícia, publicada no Facebook, para nos recordar da magnífica equipe montada pelo ATLÉTICO CLUBE LAGEADO que se sagrou campeão da LBF no ano de 1961, cujo plantel posa em seu campo, assim alinhado:

Em pé: LUVIZUTO – SEABRA – ZÉ BACHI – BIRA – LORE BAIANO – TONHÃO – OLIVEIRA – SILVIO COLPAS e o TUNGA.

Abaixados: TONI – EDUARDO – DADO PERCÁRIO – ZAGUE – GOIANO – JACARÉ e POLACO.

Um timaço…

=RELEMBRANDO – CARAMURU=

A foto acima do CARAMURU F.C. datada de 02/Fev/65, retrata bem o que foi o futebol caboclo da criançada de antigamente que hoje tantas saudades nos trás, pois tempos modernos o substituiu.

Eram garotos de mesma família, amigos mais chegados, colegas de grupo, etc… que se uniam, faziam uma vaquinha para a compra da “redonda”, confeccionavam seu uniforme e construíam na “unha”, naquele terreno baldio, o seu campinho de traves de bambu, onde batiam a sua bolinha diariamente e aos domingos o tradicional “combate” com equipes de outros bairros, de vilas e do centro.

Seu distintivo era o índio famoso, sua camisa tinha uma listra transversal de uns da direita para a esquerda, de outros vice-versa e assim o CARAMUMRU F.C., lá da tradicional Vila Mariana, está assim alinhado:

Em pé: BAIANO – ARI RIBEIRO – JAIR – GORDO – ANTONIO CARDOSO e o ZÉ DESESPERO.

Abaixados: FIRPE RIBEIRO – GANSO – ELIAS CARAMELO – TONINHO PNEU e a fera, nosso prezado amigo corintiano LUIZ CARAMELO.

Gente fina, amigos e grandes esportistas…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – COMO VIVE UM CASAL FORMADO POR UMA MANICURE E UM DENTISTA???

R- SEMPRE BRIGANDO COM UNHAS E DENTES…

= FRASE DA SEMANA=

“O ÚNICO LUGAR ONDE O SUCESSO VEM ANTES DO TRABALHO É NO DICIONÁRIO.”

=EPÍLOGO=

“QUANDO FALARES, CUIDA PARA QUE SUAS PALAVRAS SEJAM MELHORES QUE O SILÊNCIO.” (Provérbio Indiano)