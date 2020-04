Matando no Peito, com Zé Airton – 04/04/2020

=RECORDANDO – BOTUCATU ATLETICO CLUBE (BAC)=

Clube fundado por antigos dirigentes da A.A.Ferroviária tinha sua sede ali nas instalações do Bar e Bocha do Seu QUADROS e disputava com a própria Ferroviária a hegemonia do futebol amador de toda a Baixada.

Na foto anexa podemos observar seu plantel completo junto com seu Presidente e Diretores da época posando em Acrisio Paes Cruz por ocasião da realização de mais um “derbi” caseiro estando o elenco azul e branco assim alinhado:

DE PÉ: Diretor ROMUALDO BORGATO – Presidente ALVARO PICADO e os atletas CARLITO – ? – VIEIRA – CÉIA – CHICO ROMAGNOLI – LEVINDO – FLAVIO DELMANTO –Diretor GILBERTO VOCCI – Técnico EDSON QUADROS.

ABAIXADOS: FOTTI – ARLINDO – NIVALDO CALONEGO – ZÉ ITO – RENATO – CID CORVINO – CAVALEIRO e o BITINHA…

Alguns desses amigos hoje moram no Céu…

=RELEMBRANDO – FUTSAL A.A.B. 2012 COPA RECORD=

Apregoam os entendidos em esportes que toda realização que é feita precedida de um planejamento sério e honesto e que merece ainda o apoio e incentivo daqueles que a dirigem, logo colhe seus frutos positivos.

Isso aconteceu com a equipe principal de futsal da A.A. BOTUCATUENSE que representando nossa cidade conquistou brilhantemente e de forma invicta o titulo da SUPERCOPA TV RECORD no ano de 2012, sendo 12 vitórias em 12 partidas disputadas.

Os valorosos Atletas que demonstraram na quadra todo seu potencial posam na foto anexa assim alinhados:

DE PÉ: BUZUCA – MURILÃO TANCLER – BRAVIN – BUIU – ENZO – GU ARBEX – CÉSAR – RODRIGÃO – MARCÃO e Professor GILDO.

ABAIXADOS: RICARDO – GUILHERME – DIEGO – VINÍCIUS – TILICO – BOQUINHA e BATATA.

Excelente Equipe…

=INFANTIL DA A.A.BOTUCATUENSE=

Garotada essa boa de bola que dirigida tecnicamente pelo experiente craque NÉZIO FERRI compunham em tempos que já se vão longe a excelente equipe INFANTIL DA A.A.BOTUCATUENSE empenhada nas disputas dos campeonatos da espécie na cidade e região.

Na foto anexa posando em ANTONIO DELMANTO podemos observar:

DE PÉ: NETO VICENTINI – POLAQUINHO – JULIO SCHINCARIOL – PEDRO DIAS – FREGONA – SILVINHO BALDI – SIBAR – JOEL SILVESTRE e o COMANDANTE NÉZIO FERRI…

ABAIXADOS: DICÃO – IKE CHAGURI – JARILHO – NEYZINHO – NIVALDINHO – SILVESTRE e FERNANDO…

Muitas saudades pois “TEMPO BÃO NÃO VORTA MAIS”.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – O QUE É QUE AS MULHERES TEM NO MEIO DAS PERNAS???

R – NÃO É ISSO NÃO SEUS MALICIOSOS (as)….SÃO OS JOELHOS!!!

=FRASE DA SEMANA=

“A MAIOR GLORIA EM VIVER NÃO ESTÁ EM NUNCA CAIR; MAS SIM EM LEVANTAR TODA VEZ QUE CAÍMOS (NELSON MANDELLA)…

=EPÍLOGO=

“NÃO DEIXE QUE SUA ESCOLARIEDADE INTERFIRA NA SUA EDUCAÇÃO”