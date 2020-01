Matando no Peito, com Zé Airton – 04/01/2020

=ATUALIDADE – JOGO AZUL X BRANCO=

Pelo 41º ano consecutivo tivemos no dia 24 de Dezembro de 2019 a realização do tradicional jogo de final do ano reunindo amigos distribuídos pelas equipes de camisa Azul e Branca.

Nesta oportunidade com os planteis mais renovados porém com a motivação de sempre as equipes estiveram assim alinhadas:

TIME BRANCO:

De pé: MARCOLIN – BARDUCO – JADIR – CACAU – JOÃO CURY – REISINHO – JÚ COLENCI – NETO COLENCI – MARCO COLENCI – TOTI E CARLINHOS.

Abaixados: CUEVA – PURUNGA – VITOR – JOÃO SAAD – LEZINHO – DIEGO – RICARDO – TONHO – FELIPE e o CUEVINHA.

TIME AZUL:

De pé: MARCELO – MARCO TADEI – JOSÉ NICOLAU – JODEMAR – REVERENDO – INHO – FELIPE – TARZAN – POPOLO – GUILHERME E VINÍCIUS.

Abaixados: LUIZ FELIPE – NETO – CHICO FERNANDES – ARTHUR – EZEQUIEL – ESTEFANY – ZÉ MENINO E SEUS SOBRINHOS – GU – ARTUR – MARCUVI e o GIOVANNI.

Uma festa para os olhos e para o coração.

=RELEMBRANDO – C.C.E. 1975=

Continuando nossa peregrinação pelas equipes que representaram nossa cidade em tempos passados temos hoje a imensa satisfação de relembrar da Seleção de Futebol de Campo sub-21 que defendeu nossa cidade nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior no ano de 1975 com destacadas atuações.

Envergando a gloriosa camisa da C.C.E. (Comissão Central de Esportes), posando em Acrisio Paes Cruz, podemos observar essa excelente Seleção assim constituída:

Em pé: POLACO – FUMINHO – FRANK – BETO ANGELA e o VADÃO.

Abaixados: JARILHO – TIQUINHO – DAKO – JOSIAS – NEI FERRI e o PINGÜIM ROMANHOLI.

Um “timaço de prima”…

=RECORDANDO – VOLEIBOL 1963=

Seguindo nesta mesma linha de conduta recordamos pela foto anexa do fenomenal plantel da seleção feminina botucatuense de VOLEIBOL, que sob a orientação técnica do saudoso esportista WILLIAM GUERRA representou condignamente nossa cidade nos jogos regionais de 1963, portanto 56 (cinqüenta e seis) anos já passados, podendo ser observadas:

Em Pé: MARA – NEUZA – DOMITILA – IGNEZ – DO CARMO – BRUDER e o GUERRA.

Abaixadas: PRETA – VERINHA – CONCEIÇÃO – LEONINA e a MARIA BICANCA.

Quantas lembranças agradáveis!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

Na sala de aula a professora indaga: – QUEM SABE O QUE É UM MAÇON?, rapidamente o esperto Hiranildo responde: – É O MARIDO DE UMA MAÇÃ!!!

=FRASE DA SEMANA=

“ABRINDO OS OLHOS E OS OUVIDOS, APRENDEMOS MAIS QUE ABRINDO A BOCA”.

=EPÍLOGO=

“QUERIDA, hoje te amo bem + que ontem e bem – que amanhã… (Apaixonite Aguda)…