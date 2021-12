Matando no Peito, com Zé Airton – 04/12/2021

=HOMENAGEM=

Não nos cansamos de enfatizar em nossos comentários a excelente qualidade que sempre apresentou as equipes de base do futsal da A.A.Botucatuense mormente na revelação de jovens valores para a prática do esporte da bola pesada…

Nesta oportunidade temos a imensa satisfação de recordar de dois desses garotos que ali deram seus primeiros passos e posteriormente partiram para fazer sucesso em clubes de projeção nacional e até internacional…

Na foto anexa posam o craque FERNANDO LEITÃO e o craque DIEGO TOSTÃO apelido que herdou de seu Pai, nosso prezado amigo JOÃO CARLOS, também um craque.

Ambos saíram juntos daqui para o Atlético Mineiro e posteriormente caminharam separados defendendo vários clubes do Futsal Mundial, inclusive a Seleção Brasileira.

Parabéns…

=TELERÁDIO 1977=

Bons tempos aqueles, e é disso que hoje recordamos, quando lá no estádio Petrarca Bachi as equipes do TELERÁDIO F.C. e do MD-30, rivais no campo de jogo, mas amigos fora dele, se enfrentavam em eletrizantes partidas amistosas.

É justamente da tarde do dia 31 de Dezembro de 1977, a foto acima da equipe da TELERÁDIO F.C. que naquela ocasião, numa atuação exuberante bateu seu arqui-rival pelo elástico placar de 5×2, atuando assim alinhado:

Em pé: MARINHO – FORNER – LOLINHO – CHICO – TONINHO DA FARMÁCIA – AMARAL e o JOÃOZINHO.

Abaixados: NILSON BERTAGLIA – ZEZO FERRAZ – MAURO – LILICO – RIZZO e o SIDNEY GÓES.

Bons tempos aqueles…

=BRASINHAS X PONTE PRETA=

Manhã ensolarada de domingo, dia 07 de Setembro de 1988 e lá no belíssimo campo da Caio, o combinado botucatuense das equipes infantis dos Brasinhas (do Meneguela), dos Dragõezinhos (do Zé Gragnani) e o nosso Expressinho, recebe a visita, para uma partida amistosa, da equipe também infantil da Ponte Preta, famosa Macaca de Campinas.

É da entrega do troféu amizade efetuada pelo nosso capitão, saudoso LEANDRO ROMANHOLI ao capitão pontepretano a foto acima que hoje selecionamos, podendo ser observados ainda, da esquerda para a direita, o GUILHERME (do Daia); EU; ZÉ ARANTES LINGÜIÇA (de fianco); ANGELA (do Fernando); GUEDINHO (da Domitília); SILVIO (do Pibo) e o BATAGLIA com seus dois garotos na época.

Tempos inesquecíveis de outrora, como é bom de se recordar…

=A.A.B. 1947=

Publicamos a foto acima que apresenta o Juvenil da equipe da Estrela Solitária, posando em seu gramado no longínquo ano de 1947, assim alinhada:

Em pé: SEBASTIÃO FUMINHO – DELEM – JOÃO DÁ – MARQUITO – BIRA – VALMIR e o seu ARLINDO (técnico).

Abaixados: TRAJANO COTRIM – RUBIÃOZINHO – ED PARAÍSO – GÊ PADEIRO e o VALDO.

Quanta saudade…

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Recordamos de cômica passagem quando na década dos anos 50, dois diretores do departamento profissional da A.A.B. foram até longínqua cidade de nosso interior contratar um craque da equipe local para reforço do plantel alvinegro da época.

Efetivada com êxito a transação e já na hora das despedidas no “coquetel comemorativo” ouviu-se de um diretor da equipe vendedora a afirmação: – “O menino é um craque porém no início vai sentir um pouco a falta do entrosamento, depois se firma”.

Incontinenti nosso diretor, homem bom de bolso, falou grosso e disse: – “Que não seja por isso, veja lá quanto custa o passe desse tal de Entrosamento que nóis leva também”!!!

Coisas do futebol…

=EPÍLOGO=

“AS COISAS SIMPLES DA VIDA PRECISAM SER VALORIZADAS, PARA QUE AS MAIS IMPORTANTES SEJAM RESPEITADAS”

