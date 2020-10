Matando no Peito, com Zé Airton – 03/10/2020

=RECORDANDO – AAB X BLASI=

Ano de 1.958 e o BLASI F.C., equipe representante das tradicionais Indústrias Blasi de nossa cidade, após brilhante campanha conquista o título máximo do Campeonato Amador da Liga Botucatuense de Futebol.

Para comemorar o evento e receber as respectivas faixas é marcada uma bela festa que culmina com partida amistosa contra a A.A.Botucatuense, outro bicho papão do amador local da época.

A foto acima focaliza, posando em Antonio Delmanto, seqüencialmente intercalados os integrantes das duas equipes, podendo ser observados:

Em pé: Diretor BIAGIONE – Madrinha TEREZA – BABÃO – VALDEMARZINHO – SILVIO – ZÉ MARIA LEITE – MIXIRICA – QUITÃO – ITATINGA – NENÊ RIBEIRO – ERNESTO CONTE – PERCÍLIO DEZAN – FERRAZ – ADOLFO e o Técnico ALÍPIO.

Abaixados: CAMPOS – MAURINHO SANTOS – J. SEABRA – PAULÃO – TONINHO – Mascote CARLOS – PEDRO BALALAICA – ADEMAR MESSIAS – HILÁRIO BARBIN – ESTOPA e o GAVIÚNA.

Desses amigos vários já foram chamados pelo Senhor e descansam em Paz.

Quantas saudades!!

= RELEMBRANDO – NOSSO EXPRESSINHO=

COM MUITA SAUDADE dos amigos que já se foram; do abdômen definido que arredondou; das chuteiras que não servem mais e da bola que nos abandonou, estamos nesta oportunidade relembrando do “NOSSO EXPRESSINHO”, equipe formada na década de l980 que congregava familiares e amigos e realizava jogos amistosos por vários rincões do Estado, recebendo como fiança, após as partidas, o tradicional “jantar festivo”e pagando aqui com a mesma moeda.

A foto acima de já 34 anos passados foi tirada no arborizado Estádio Municipal de Manduri (SP) antes da partida em que abatemos espetacularmente a seleção local (6×3) e nossa formação foi a seguinte:

DE PÉ: Torcedores ferrenhos MIGUEL CARICATI – NUNO – Seu ARTHUR SIMÕES – Atletas JARBAS VEIGA – AGENOR RAIMUNDO – ZÉ ALBERTO VEIGA – MOACIR TREVISAN – MANÉ MOSCA – PAULO AMORIM – CACAU ARBEX e o MARCOS ARBEX, popular CABEÇA…

ABAIXADOS: PAULINHO POLACO – TUPHIZINHO – JOÃO PIQUEIRA – EDUARDO ZUCARI – ZÉ AIRTON – MARCIO LOTUFO, PAULO ARBEX, popular BALA e o mascote GU ARBEX…

Velhos e bons tempos aqueles!!!

=NOSSAS EQUIPES – JUVENIL AAF 1953=

Nosso trabalho de hoje se inicia com uma indagação: “Quem poderia em sã consciência imaginar que o esquadrão da foto acima fosse apenas uma equipe juvenil?”

Pois, prezados leitores, era sim, e retrata o juvenil da nossa A.A.Ferroviária, ano de 1953, posando em Acrísio Paes Cruz, assim alinhados:

Em pé: ZÉ MARIA LEITE – NILCEU GIACÓIA – TIO PEDRO – TIDE BUGANZA – ZÉ ROBERTO QUINTEIRO e o TONHO BENVINDO.

Abaixados: FLÁVIO SASSO – PAULO GASPARINI – PINGÜIM – ZÉ LUCHESI e o PEDRO GODINHO.

Vários desses amigos já nos deixaram e descansam em Paz…

=SE É FOTO É FATO=

Por ocasião daquela famosa excursão do Vermelhinhos E.C. à Capital, para disputa das finais do Troféu Bandeirantes de Futebol de Salão, num domingo de folga toda nossa delegação foi visitar o MUSEU DO IPIRANGA.

Em lá chegando fomos recepcionados por um competente guia que a certa altura apontou:

– “Reparem rapaziada, aí nessa urna (foto anexa) estão as cinzas de D. Pedro I”, recebendo de nosso técnico 3M o seguinte comentário: – “Puxa vida meu; como fumava esse homem, deve ter morrido ainda moço”.

O comentário foi cômico porém serviu para que vários atletas nossos, que eram fumantes inveterados, deixassem esse terrível vício imediatamente…

Cultura aplicada ao Esporte também recupera!

=PERGUNTA DA SEMANA=

Hoje para os adeptos de ervas medicinais:

P- Qual o melhor CHÁ para queda do cabelo???

R- É o tradicional CHApéu!!!

=FRASE DA SEMANA=

“GANHAMOS 5 JOGOS E FIZEMOS GOL EM TODOS ELES”… (atleta luso)

=EPÍLOGO=

“PARA CONHECERMOS OS AMIGOS É NECESSÁRIO PASSAR PELO SUCESSO E PELA DESGRAÇA. NO SUCESSO VERIFICAMOS A QUANTIDADE E NA DESGRAÇA A QUALIDADE”.