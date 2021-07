Matando no Peito, com Zé Airton – 03/07/2021

=HOMENAGEM – CHUPANGA=

Em dias desses passados, quando assistíamos pela TV a entrega da premiação dos melhores do mundo no futebol, ao ser abordado o emocionante tópico referente ao torcedor símbolo imediatamente nos veio a mente a figura do saudoso Sr. ANTÔNIO CECÍLIO, também carinhosamente apelidado de CHUPANGA, que foi um homem de real destaque entre os verdadeiros esportistas botucudos de outrora, pois que postado atrás da meta do adversário assistia aos jogos da A.A.FERROVIÁRIA de onde vibrava e se alegrava nas vitórias e se entristecia nas derrotas…

Na foto anexa posa no destaque junto de companheiros que defendiam o segundão do C.A. BRASIL DE VILA MARIA.

Pois é minha gente, são figuras exponenciais como essa que nos fazem relembrar o passado para viver o presente!!!

=RELEMBRANDO – C.A.LAGEADO=

Nesta oportunidade estamos relembrando da poderosa equipe montada na Fazenda Experimental do Café para a disputa do nosso amadorzão do qual se sagrou campeão no ano de 1961 e da qual participavam verdadeiros craques de nosso futebol, uma verdadeira seleção que a foto anexa nos apresenta posando em seu campo, hoje desativado, assim alinhado:

EM PÉ: ZANETO – J.SEABRA – ZÉ BACHI – BIRÃO – LORE BAIANO – TONHÃO – OLIVEIRA FERNANDES – SILVIO COPAS e o saudoso TUNGA pai do nosso campeão mundial ZÉ MARIA..

ABAIXADOS: TONI ISIS – EDUARDO – DADO PERCARIO – ZAGUE – GOIANO – JACARÉ e o POLACO.

Como curiosidade soubemos que após cada vitória da equipe todos seus atletas eram contemplados, popular “bicho”, com um pacote do saboroso pó de café que ali era produzido.

=RECORDANDO – BANCO DO BRASIL=

Lá no magnífico campo de futebol da CHÁCARA DO BANCO DO BRASIL, em um final de ano que já se vai longe, os “boleiros” que ali batiam sua bolinha todos os sábados a tarde, realizaram um jogo de confraternização para brindar a passagem de mais um ano que se encerrava.

Naquela ocasião as equipes que atuaram, junto de familiares, posam na foto anexa assim alinhados:

DE PÉ: Jovem ALINE – LELÉ – XIXA – JAIRO – DANIEL – CARLÃO – BATALHA – OSCARZINHO – Guapo FERNANDÃO (agora no Rebola) – PEZÃO – TONINHO CEREZZO e o saudoso CHICO SOUZA.

ABAIXADOS: Veterano NELSINHO (abraçado à netinha e filho caçula) – MARCO BORRACHA – CACÁ DELEO – DOUGLAS – PARRÉ – LUCAS – TIZINHO – FILHA DO CEREZZO – CLÁUDIO e o RENATO SERRÃO.

1 000 recordações…

=SE É FOTO É FATO – CACAU=

Quando ainda bem jovem em razão dos lindos gols marcados pelo grande centroavante CÉSAR MALUCO do Palmeiras era seu fã e por conseguinte puxava uma asinha pelo Verdão….o tempo passou e hoje, graças a Deus, como torcedor futebolístico seu coração está dividido em duas metades, uma torce pelo Timão (influência familiar) e outra pelo Tricolor (influência de amigos mais chegados).

Para quem ainda não conseguiu identificá-lo na foto anexa esclarecemos que se trata do jovem JOSÉ NICOLAU ARBEX, conhecido CACAU, nosso estimado filho.

=PERGUNTA DA SEMANA=

Após cirurgia a que foi submetido o paciente indaga:

P – DOUTOR, EU ATÉ ENTENDO QUE VOCÊS MÉDICOS SE VISTAM DE BRANCO MAS POR QUE ESSA LUZ TÃO FORTE ???

R – EU NÃO SOU MÉDICO MEU FILHO, EU SOU SÃO PEDRO !!!

=FRASE DA SEMANA=

“NÃO HÁ PESSOAS MAIS VAZIAS DO QUE AS QUE VIVEM CHEIAS DE SI”.

=EPÍLOGO=

“LÁGRIMAS É QUANDO O CORAÇÃO PEDE AOS OLHOS QUE FALEM POR ELE”.