Matando no Peito, com Zé Airton – 03/04/2021

=VETERANOS A.A.FERROVIÁRIA=

A sigla +D50 usada pela equipe de VETERANOS DA FERROVIÁRIA define perfeitamente a real idade de seus integrantes, todos eles amantes do “esporte rei” desde ainda bem jovens e que continuaram batendo sua bolinha pelos gramados de nossa terra e região.

Posando no tapete verde de Acrisio Paes Cruz antes de mais um amistoso de confraternização, podemos observar na foto anexa:

DE PÉ: VADÃO – COCA – NILTINHO – FAIADA – FUMINHO – PARDINHO – NELSINHO e ITA.

ABAIXADOS: JOÃO CHAVARI – PIÁ – DEOCLÉSIO – ZÉ CARLINHOS – NIVALDO – SILVIO PROSDÓCIMO – BISQUI e HIRADIR.

Ótima recordação de um passado que já vai longe…

=DURATEX=

A tradicional indústria DURATEX de nossa cidade em tempos passados sempre montou excelentes equipes de Futebol de Salão para a disputa dos Campeonatos organizados pela nossa Liga Botucatuense da modalidade.

Recordamos hoje de uma destas equipes que trajando o tradicional uniforme da Firma, posa no belo Ginásio da Associação Atlética Ferroviária, assim alinhada:

DE PÉ: BOTÃO – PARDINI – LUIZÃO – ZETÃO – CABEÇA – PURUNGA e o técnico CRESPO.

ABAIXADOS: TCHOLA – NELSINHO – EDICEU – FABINHO CHOCOLATE – BARDUCO e o COBRINHA.

Grande equipe da bola pesada daquela época.

=INFANTIL FEPASA 1989=

No final da década dos anos 90 acontecia lá na Botucatuense a tradicional Copa Super Zé de Futsal disputa essa que reunia as categorias menores das melhores equipes existentes na cidade, um verdadeiro desfile de jovens revelações para o esporte da bola pesada de nossa terra.

Dentre elas, destacamos nesta oportunidade a equipe Infantil da FEPASA que era dirigida pelo nosso saudoso amigo ARLINDO GRANADO e posa na foto anexa assim alinhada:

DE PÉ: ALEXANDRE ANGELA – LEANDRO GANDIN – SILVIO PIBO – GUSTAVO MENEGUELA – GRILO – JULIANO CALONEGO e o ARLINDO GRANADO.

ABAIXADOS: VINÍCIUS TICHAK – JUNINHO ARANTES – LEANDRO GRANADO – BIRO PILAN – WILLIAN e PIRLA.

Sem qualquer comparação ao nome era uma verdadeira MÁQUINA de jogar futsal.

=SE É FOTO É FATO=

Certa ocasião (toda estória começa assim) famoso Circo Internacional chegou na cidade e trouxe como atração principal uma família de anões pigmeus composta de pai, mãe, e 10 filhos pequenos (lógico né), todos eles loucos por futebol.

Na folga do domingo alugaram a quadra da Escola Industrial onde realizaram uma “peladinha salonística” e após, todos uniformizados, foram tomar um lanche no BAR DO SEU PEREIRA, ali em frente.

Após o lanche no momento em que estavam deixando o recinto, ainda uniformizados, um freguês que não os viu chegar e estava tomando umas e outras na calçada, já meio alto, gritou:

– “Seu Pereira!Seu Pereira!Fica esperto que o seu Pebolim tá fugindo!!!”.

Coisas da bola.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Alô, por favor é do hospício???

R – Não, não, aqui não tem telefone…

=FRASE DA SEMANA=

“NINGUÉM NASCE SEM DEFEITOS, ÓTIMOS SÃO AQUELES QUE NÃO OS TEM.”

=EPÍLOGO=

“LAVE OS PRATOS SEMPRE SORRINDO, POIS SE ESTAVAM SUJOS É PORQUE TÍNHAMOS O QUE COMER”.