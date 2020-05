Matando no Peito, com Zé Airton – 02/05/2020

=RECORDANDO – VILA SÃO LUIZ=

Nesta oportunidade por uma deferência toda especial de nosso prezado amigo ZÉ FERNANDES, que nos enviou a foto anexa, estamos recordando da excelente equipe da VILA SÃO LUIZ que no ano de 1967 posa em seu campo próprio assim alinhada:

De Pé: VERGÍLIO – ZAMBRINI – PELEZÃO – VICENTE – AMOROZINO – ALCEU e o ROMILDO.

Abaixados: CEIA – LUIZ CARLOS – ZEQUINHA – CELSO BERADA – TIÃOZINHO e o SILVIO.

De se salientar que é nesse campo que todo final do ano acontece o famoso jogo desafio entre BRANCOS x PRETOS de nossa cidade, evento esse de muita tradição entre os esportistas botucudos e que recebe excelente público…

=RELEMBRANDO – E.C. BONSUCESSO VILENSE – ANOS 60=

Para que nossos esportistas tomem conhecimento gostaríamos de relembrar que no decorrer da década dos anos 60 havia lá na Vila dos Lavradores a aguerrida equipe de Futebol de Salão do ESPORTE CLUBE BONSUCESSO VILENSE que representava aquele populoso Bairro nos torneios e Campeonatos da LBFS.

Na foto anexa apresenta-se posando no Ginásio do BTC assim alinhada:

De pé: TÉCNICO NILSEU GIACÓIA – ATLETAS ZAICO PERCÁRIO – VALTER BUTIGNOLLI – TONHO BENVINDO – JOSE ROBERTO QUINTEIRO – CARTOLAS HELIO AUN – OLAVO DI NARDO – FIORAVANTE.

Abaixados: TINHO GODOI – ZÉ LUCHESI – NILSON GUERREIRO – DUDA SPERA.

Velhos tempos…

=SE É FOTO É FATO=

Muitos anos já se passaram desde quando ali na lateral direita da nossa Catedral havia um campinho de terra batida onde os coroinhas, os congregados marianos e o pessoal da cruzada batíamos nossa bolinha diariamente.

“PALITO” era o apelido de um garoto magérrimo que adorava pegar no gol pelo que defendia nossa meta até que um belo dia no momento em que pulava para mais uma elástica defesa soprou um forte vento vindo lá dos altos da cidade e o levou pelos ares.

“PALITO” jamais foi visto por aquelas bandas e muitos garantem que atualmente não joga mais bola, está bem mais gordo e reside ali no Bairro do Tanquinho onde é mais conhecido como “O HOMEM QUE O VENTO LEVOU”.

=NOSSA GENTE – NOSSAS RUAS=

Hoje também nossas ruas, pois O MAJOR MATHEUS ali nas imediações da Praça CAVALHEIRO VIRGINIO LUNARDI recebeu telefonema do JOÃO PASSOS para ir prender a PAULA VIEIRA que estava na rua AMANDO o VELHO CARDOSO, sob as vistas do FLORIANO PEIXOTO.

Este irritado ligou para o GENERAL TELES pedindo que fosse ao bispo DOM LUCIO tentar relaxar a prisão; como não o encontrou foi avisar o DR. CARDOSO DE ALMEIDA para tomar conta de Paula, que muito nervosa queria consultar o DR. COSTA LEITE, queria ainda a benção do MONSENHOR FERRARI; estes não puderam atendê-la pois haviam ido pescar com o JOSÉ VENTRELA e o VISCONDE no RIO BRANCO…

… e aí eu e meu amigo e colaborador RUBENS COVRE (i.m) que na ocasião não tínhamos nada com essa confusão no trânsito das RUAS DE BOTUCATU e estávamos fazendo cooper na AVENIDA DAS ACÁCIAS onde encontramos o EXPEDICIONÁRIO ALMIRO BERNARDES e também o DJALMA DUTRA e o SILVA JARDIM, sendo que juntos fomos para a PRAÇA PEDRO TORRES assistir uma retreta da banda do MAESTRO SALIM KAHIL, logo após fomos descansar na PRAÇA CORONEL MOURA onde ouvimos declamações de CASTRO ALVES e onde recebemos uma magnífica aula de história do Brasil ministrada pelo PROF. JOSÉ PEDRETTI NETTO, tendo conversado ainda com LEÔNIDAS CARDOSO e o CORONEL FONSECA sobre os governos do Presidente CAMPO SALLES e do PREFEITO TONICO DE BARROS.

Para findar o dia fomos com o CAPITÃO JOSÉ PAES DE ALMEIDA e o PEDRO CHIARADIA bater uma bolinha ali na GENERAL JÚLIO MARCONDES SALGADO e após tomar um vinho e jantar na casa do PINHEIRO MACHADO onde estava também o DAMIÃO…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Qual a diferença do dente de leite e o Palmeiras??

R – O dente de leite só cai uma vez…

=FRASE DA SEMANA=

“ONTEM PASSEI O DIA INTEIRINHO COM UM NÓ NA GARGANTA. MALDITO CACHECOL…

=EPÍLOGO=

“NÃO PROCURE SER O MELHOR, MAS SIM O MAIS SIMPLES, PORQUE ATÉ A MAIOR ÁRVORE DA FLORESTA COMEÇA DO CHÃO.”