Matando no Peito, com Zé Airton – 02/01/2021

=RELEMBRANDO – SENAC X BANCÁRIOS=

Para nós os participantes uma recordação que emociona; para esportistas da velha guarda uma saudade que é revivida e para os mais novos uma pequena amostragem daquilo que foi o esporte botucudo em décadas passadas.

Assim podemos definir o sentido da apresentação da foto acima, quando numa fria noite de junho do longínquo 1967, perante seleta plateia que lotou o Ginásio de Esportes do Botucatu Tênis Clube, em partida amistosa de confraternização defrontaram-se as equipes de futebol de salão dos funcionários e professores da Escola SENAC e a da ASSOCIAÇÃO DOS BANCÁRIOS DE BOTUCATU.

Em pé, posa a equipe dos Mestres, podendo ser observados da esquerda para a direita: NEWTON – JONAS ALVES – MILTON GUIMARÃES – ANÍSIO MONTEFERRANTE – JAIME CASSETARI – JOÃO RIBEIRO – MANÉZINHO – CHICO GODINHO e o MÁRIO GUIMARÃES (diretor).

Abaixados, na mesma ordem a equipe bancária: RICIERI – WILIAM GUERRA – SPERANDINI – RENATO SARTORI – CHICO SOUZA – ZÉ AIRTON – VALTER FERRINI – EDON CARDOSO e o goleiraço JAQUETA.

Quantas e ótimas recordações que nem o tempo consegue apagar…

=RECORDANDO – AAF AMADOR=

Ano de 1961 e o futebol vivia fase áurea lá pelos lados de Acrísio Paes Cruz, próprio da A.A.Ferroviária.

Equipe profissional, com renomados craques vindos de fora, fazia bela figura nos campeonatos da F.P.F. e a equipe amadora, com os “pratas da casa”, não ficava atrás, o que tornava os coletivos semanais das terças e quintas, com disputa entre ambas, verdadeiros shows de bola para uma grande platéia que para lá se deslocava.

Já apresentamos em edições anteriores foto da equipe profissional da época, nesta data vamos fazê-lo da equipe amadora que posa assim constituída:

Em pé: ALEMÃO – BIANCO – ROMEU – OVÍDIO – NENÊ RIBEIRO e o BITINHA.

Abaixados: LACIRDO – LALO TAMBURO – DADO PERCÁRIO – JURA e o BAIA.

Alguns desses amigos já nos deixaram e descansam na Paz do Senhor.

=PANELÃO F.C.=

A aguerrida equipe do PANELÃO F.C. foi num passado não muito distante uma das mais tradicionais formada ali no Bairro do Lavapés para disputa de partidas amistosas por toda nossa cidade e região…Congregava em suas fileiras atletas residentes naquele populoso Bairro que na foto anexa posam assim alinhados:

DE PÉ: MÁRIO CONTE – BEIÇO – ALVACIR – CLAUDIO PADOVAN – BIDINHA – ZÉ CONTE – LUIZ PORTUGUES e ZÉ EMILIO…

ABAIXADOS: DELEM – VALDILEI – DEVANIR – ITALIANO – JOÃO CLAUDIO – EDSON PADOVAN e FERNANDINHO.

Show de Bola…

=SE É FOTO É FATO – BOLEIROS DA FAMILIA ARBEX SILVA=

No início éramos dois, eu e meu irmão Paulão…. o tempo passou eu continuei e meu irmão parou com bola…o tempo continuou passando, vieram os filhos (4) que tomaram gosto pela redondinha e se juntaram ao Grupo do Futebol de Final do Ano….como o tempo é implacável, continuou passando e surgiram os netos (5), 4 homens que jogam e a prezada netinha JULIA que fica em casa torcendo por nós…

Na foto anexa nosso time posa assim alinhado em um jogo de 2018:

Em pé: ZÉ AIRTON – PAULINHO – THIAGO – CABEÇA E CACAU.

Abaixados: JOÃO PEDRO – MARCUS VINÍCIUS – GU e ARTUR.

Bela recordação!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE A FAXINEIRA NÃO LUTA KARATÊ?

R – PORQUE ELA JÁ LUTA CAPOEIRA….

=EPÍLOGO=

CONSELHO ÚTIL:

“NO FINAL DE SEMANA EVITE TUDO QUE ENGORDA, PRINCIPALMENTE A BALANÇA E O ESPELHO..”