Matando no Peito, com Zé Airton – 01/08/2020

=HOMENAGEM – CELSO PIZARRO=

Mais de quarenta anos já são passados desde a época em que nós, os moradores aqui das imediações da Industrial e Santa íamos bater uma bolinha nos campos e quadras da cidade e aquele jovem estudante, vindo da simpática Catanduva e residente numa república da região era especialmente convidado para participar e na defesa de nossa meta (sua especialidade) vivia e proporcionava grandes emoções.

Também naquela época quando alguém da vizinhança necessitava de seus préstimos para uma ocorrência qualquer de saúde, como a tomada de temperatura de uma criança febril; na verificação da pressão arterial de um idoso, ele como dedicado estudante de medicina, ali estava presente com aquele sorriso nos lábios e no coração próprio dos escolhidos.

O tempo passou…, hoje ele continua a mesma coisa e como amador diariamente pratica seu Esporte, já profissionalmente é o conceituado Médico – Cirurgião que com muita competência, zelo, carinho e aquele sorriso de sempre atende sua grande legião de clientes aos quais inspira enorme confiança…

Na foto acima posa, nosso homenageado de hoje, o amigo e companheiro, ferrenho palmeirense, CELSO MANOEL PIZARRO, mostrando toda sua elasticidade naquela magnífica defesa pela qual recebeu na “Cidade Feitiço”, sua terra natal, o prêmio do melhor goleiro local, por três anos consecutivos.

=RECORDANDO – BOA VISTA l960=

Prestes a comemorar seu sexagenário, trazemos nesta oportunidade, a valorosa equipe que defendia as cores do BOA VISTA F.C. nos idos anos de 1960, podendo ser observados posando em seu antigo campo:

Em pé: ARI ANTIGAS – MAUREVILLE – TITO ALVES – DARCI – JOÃO ANHEMBI – NALCI LARA e CARLOS.

Abaixados: ADEMAR TAVARES – TONINHO ANTIGAS – ORLANDO GUERREIRO – SERGIO ALEMÃO – ZÉ AIRTON e DEMINHA OLIVEIRA.

Bons tempos da mocidade…

=RELEMBRANDO – I.E.C.A 55=

Nosso I.E.C.A na década dos anos 50 (cinqüenta) possuía um esquadrão de futebol da mais alta categoria que representava as tradições esportivas da Meiga Escola, cuja foto acima apresenta os alunos do Curso Ginasial do ano de 1955, posando assim alinhados:

Em pé: 1- Goleraço CLAUDIONOR, o LULA; 2- Saudoso TARCÍSIO FORTES LOPES, o TIDO do Banespa; 3- Saudoso JOSÉ ÍTALO BACHI, o ZÉ BACHI funcionário da Prefeitura e jogador profissional da AAB; 4- ELIAS, o NINO de tradicional família local; 5- REINALDO STOCCO, fraterno STOCCÃO do Lageado; 6- Saudoso goleiraço JOSÉ DO PATROCÍNIO, lá do querido Bairro Alto e o 7- RICARDO SARTORI, da General Telles.

Abaixados: 1- Saudoso ROBERTO GODOY, o TINHO do Bairro; 2- JOSÉ GERALDO PERCÁRIO, o DADO do B.B.; 3- Saudoso DANZIATO, da Floriano; 4- SHIRLEY LESSA, o garoto que veio da simpática Duartina e o 5- DR. ANDRÉ SPADARO, digo seu pai JOEL SPADARO, mui digno ex-Diretor da Faculdade de Medicina local, o homem que segundo se propala tinha pastilha de Urânio, uma verdadeira bomba no pé esquerdo!!!

Quantas recordações….

=PERGUNTA DA SEMANA=

Esta é para os poliglotas.

P – O que significa a frase “HE IS MY SON?

R – ELE É MAÇON !

= FRASE DA SEMANA=

“A ALEGRIA DE UMA VINGANÇA DURA 1 MINUTO; A DO PERDÃO É ETERNA”.

=EPÍLOGO=

“ESPERAR POR DIAS MELHORES NÃO SIGNIFICA FICAR SEM FAZER NADA”.