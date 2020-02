Matando no Peito, com Zé Airton – 01/02/2020

=HOMENAGEM=

Sai ano, entra ano e lá nas instalações esportivas do Clube REBOLA sua Diretoria e seus associados continuam homenageando atletas botucudos que com suas características individuais sempre representaram e bem o esporte de nossa terra…

Desta feita, no último sábado (18/01/2020) foi a vez desse moço íntegro, pai de família exemplar, esportista disciplinado, craque no futebol de salão de nossas quadras tanto quanto no futebol de nossos campos, receber dos Rebolenses uma significativa e justa homenagem.

A reportagem do Acontece, sempre presente aos grandes acontecimentos esportivos da cidade apresenta pela foto anexa o exato momento em que o homenageado, como convidado especial, no circulo central do Brigadeirão, dava o pontapé inicial do derbi caseiro que ali seria realizado.

PARABÉNS PREZADO AMIGO ADEMAR MESSIAS, CRAQUE ADEMARZINHO, APELIDADO NA INFÂNCIA DE DEMA PREGO, APELIDO QUE HERDOU DO PAI, SAUDOSO ZÉ PREGO!!!

=RECORDANDO – AAF AMADOR 1958=

O único detalhe que os diferenciava dos profissionais era o fato de não receber salário, pois jogavam por amor a arte do futebol, eram, pois amadores na acepção do termo.

Na foto anexa posa o esquadrão amador da A.A.Ferroviária, assim alinhado:

DE PÉ: CARLITINHO – ALEMÃO II – CHICÃO FUNARI – LOLO e LALUNA.

ABAIXADOS: FLAVIO SASSO – SHIRLEY LESSA – GERALDO PERCARIO – BRAULIO e o PEDRO GODINHO.

Velhos tempos…

=RELEMBRANDO – 7 DE SETEMBRO -1951=

“A MEMÓRIA é o maior tesouro dos idosos”, pelo que, para relembrarmos publicamos hoje a já desgastada foto da equipe mirim do glorioso 7 de Setembro posando ali no seu primeiro campinho localizado no terreno onde hoje estão instalados a Escola D. Lúcio e a Rebram, assim posicionados:

DE PÉ: NILSEU GIACÓIA – ZÉ QUINTEIRO – MATHEUS – ODINEI KLEFENS – SPADOTTO e o MINGO TAVARES.

ABAIXADOS: GIBE – ZÉ GODOI – CAETANO COLINO – BUTIGNOLI e o DUDA SPERA.

Que timaço!!!

=SE É FOTO É FATO – CURRASCO=

Sou amante de um bom churrasco e conheço um bom número de churrasqueiras, entretanto, essa da foto anexa está nos parecendo ser mais uma CURRASQUEIRA.

=AGRADECIMENTO =

Prezados leitores, gostaria imensamente de agradecer as mensagens que recebi por ocasião da passagem de meu aniversário ocorrido na última quarta-feira, dia 29/01/2020.

A única coisa que me deixou preocupado financeiramente foi o fato de que as velinhas (*) ficaram bem mais caras que o bolo.

(*) – vejam bem, falei velinhas e não velhinhas…