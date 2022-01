Matando no Peito, com Zé Airton – 01/01/2022

=TRADIÇÃO MANTIDA – CAMISA BRANCA X CAMISA AZUL=

No último dia 24/DEZ/2021 para manter a velha tradição, pela 43ª vez nossos amigos estiveram presentes lá no campo do Rebola, gentilmente cedido, para a realização de mais um tradicional futebol de final do ano.

Dos 41 amigos que previamente confirmaram presença para os Organizadores 34 deles compareceram, 4 justificaram antecipadamente suas ausências e apenas 3 não compareceram nem se manifestaram, sendo as equipes divididas em camisas brancas e azuis que posam nas fotos abaixo assim alinhadas:

Time Branco – Em pé: CAIO SLEIMAN – MARCELO SLEIMAN – BARRACA – CAIO CURY – JODEMAR – CACAU ARBEX – TARZAN – MARCOS ARBEX – ULISSES – PURUNGA – JÚNIOR CURY e MARCUS VINÍCIUS.

Abaixados: NETO DO TOTI – CUEVA – FELIPE FUMES – DINDA – LEZINHO COLENCI – ARTUR – GU ARBEX e JU COLENCI.

Time Azul – Em pé: TOTI – INHO – DU – PLININHO GENTA – GIOVANI LUQUE – VINÍCIUS – THIAGÃO – BARDUCO – FILIPE BARDUCO – PAULO ARBEX e BARRACA.

Abaixados: NETO DO TOTI – JAIR FUMES – RICARDO SAAD – VITOR CURY – TURQUINHO MAUAD – BRUNO SLEIMAN – MARCO COLENCI – NETO COLENCI – CARLINHOS POPOLO e JOÃO PEDRO.

O jogo e a resenha no Bar do Marcão foi uma festa para os olhos e corações de todos.

Dia 31 tem mais se DEUS assim o permitir!!!

=VILA MARIA – 1964=

Com muita satisfação apresentamos, nesta oportunidade, para nossos prezados leitores, uma das maiores forças do nosso futebol amador do passado.

Trata-se do C.A. Brasil de Vila Maria que na foto acima posa em seu estádio por ocasião do recebimento das faixas de campeão do Torneio Radialista – 1964, com seu plantel assim alinhado, da esquerda para a direita:

Em pé: NILTON PREARO – GONÇALO – TAPASSU – BANHA – FURINHO – RAUL – ALEMÃO II – JOÃOZINHO TATU e o LORE BAIANO.

Abaixados: WALTER POLENTA – GRILO – ODAZIL – DANIEL – ÍNDIO e o FIO.

Alguns desses amigos já nos deixaram e hoje batem sua bolinha lá no Céu.

Descansem em Paz…

=BONSUCESSO VILENSE=

Para que nossos esportistas tomem conhecimento gostaríamos de relembrar que no decorrer da década dos anos 60 havia lá na Vila dos Lavradores a aguerrida equipe de Futebol de Salão do ESPORTE CLUBE BONSUCESSO VILENSE que representava aquele populoso Bairro nos torneios e Campeonatos da LBFS…

Na foto anexa apresenta-se posando no Ginásio do BTC assim alinhada:

De pé: TÉCNICO NILSEU GIACÓIA – ATLETAS: ZAICO PERCÁRIO – VALTER BUTIGNOLLI – TONHO BENVINDO – JOSE ROBERTO QUINTEIRO – CARTOLAS HELIO AUN – OLAVO DI NARDO – FIORAVANTE…

Abaixados: TINHO GODOI – ZÉ LUCHESI – NILSON GUERREIRO – DUDA SPERA…

Velhos tempos…

=CURIOSIDADES ESPORTIVAS=

Não sei se podemos classificá-las como esporte, jogo, competição ou alguma coisa parecida, mas listamos algumas dessas maluquices esportivas praticadas tanto aqui no Brasil como no exterior:

– Na cidade de São Vicente Ferrer, no interior de Pernambuco, disputa-se uma corrida de 21 quilômetros em marcha à ré.

– Também no interior de Pernambuco, em São Bento do Una, há uma corrida de galinhas que faz parte do calendário turístico do Estado.

– Já em uma cidade dos EUA, há um campeonato anual de arremesso de vasos sanitários.

– E na Espanha havia uma corrida de caracóis. A pista media setenta centímetros. As corridas duravam de dez a quinze minutos, isso quando os caracóis estavam dispostos a competir.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – O que há em comum entre um aniversário de casamento e tomar banho?

R – Ambos são sempre esquecidos pelos homens…

=FRASE DA SEMANA=

“Craque que é craque mesmo não dá trabalho; quem dá trabalho é aquele que pensa que é craque”. (Técnico esportivo)

=EPÍLOGO=

“A modéstia doura os talentos, a vaidade os deslustra”.

(Marquês de Maricá)

