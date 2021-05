Matando no Peito, com Zé Airton – 08/05/2021

=RELEMBRANDO – MANDURI ATLETICO CLUBE=

Imensa satisfação ao relembrarmos nesta oportunidade da gloriosa equipe do MANDURI ATLETICO CLUBE, equipe essa que defendi, com muito orgulho, durante os anos que residi naquela acolhedora cidade para cumprimento de atividade profissional bancária.

Na foto anexa posa uma das formações do esquadrão maqueano que disputava os campeonatos e torneios promovidos pela Liga de Futebol da cidade de Piraju, assim alinhados:

DE PÉ: VANDINHO – FLAVIÃO – MANÉ DO JANGO – LUIZ ANTONIO – CACÁ – DITO VANITELLI e o Técnico RENÊ…

ABAIXADOS: PASSARELLI e o MASCOTE – CHINA – MEU SAUDOSO CUNHADO PEDRO ARBEX – ZÉ AIRTON E ZÉ EUGENIO ALMEIDA…

“Tempo bão que muita saudade no traz”

=HOMENAGEM – PROFISSIONAL AAF – ANOS 60=

Na última segunda-feira, 03/Maio/2021, nossa querida A.A.FERROVIÁRIA, famoso “TRICOLOR DA BAIXADA” completou seu 82º ano de profícua existência.

Para homenagearmos significativa data estamos nesta oportunidade recordando de sua equipe profissional dos anos 60 do século passado, que posa na foto anexa assim alinhada:

DE PÉ: ADÉSIO – WILSON BOTÃO – LOURENÇO – JOÃO – NEURI e PANDO.

ABAIXADOS: PULGA – PASSARINHO – WILSON BAURU – CELSINHO e EVANIR.

Bons tempos de grandes jogos…

=RECORDANDO – BOA VISTA F.C. – CAMPO GRANDE=

Tempos atrás recebemos diretamente da bela CAMPO GRANDE – MS. o belíssimo Livro de autoria do fraterno REGINALDO ALVES ARAÚJO, escritor esportivo dos mais renomados daquele Estado.

Presta, prezado Mestre, nas páginas 50 e 51 desse compendio uma sincera homenagem ao nosso conterrâneo e amigo Prof. FLÁVIO PIZZIGATTI, que lá trabalha e reside há vários anos, sendo que, para grande surpresa nossa uma das fotos publicadas na referida homenagem é do nosso querido BOA VISTA F.C. aqui da terra, formando com:

DE PÉ: ADOLFO – NELSON – TITO ALVES – ORLANDO GAMITO – ZÉ ANTIGAS e CALVINO.

ABAIXADOS: ZECO SERRÃO – BOLINHA – OTACÍLIO PERU – ZÉ AIRTON e FLAVIO PIZZIGATTI.

Quantas emoções…

=SE É FOTO É FATO – TRAVES CORTADAS=

Naquela mesa da boleirada o papo rolava solto com as palavras sendo molhadas por geladas tubaínas e foi aí que amigo nosso pediu a palavra e lascou lá:

“Certa vez fomos jogar amistosamente numa bela fazenda da região e quando a partida ia ser iniciada um atleta do time local que não havia sido escalado no time titular, portando um afiado machado entrou no gramado e derrubou as duas traves, recolheu o material retalhado e gritou alto e bom som: “Fui eu quem trouxe essa madeira e vou levá-la embora, colocou no seu caminhãozinho e se mandou…

O jogo foi suspenso, não recebemos a fiança e ficamos sem nosso goro-goró de pós jogo.”

Nesse momento lá do outro canto da mesa alguém emendou:

“Isso é verdade, também estava nessa e presenciei o acontecimento de perto, mas o pior de tudo isso foi que os torcedores presentes, em sua maioria moradores do local, não se conformaram com o cancelamento da partida e nem com a mutilação de sua praça esportiva tendo chiado barbaridade exigindo providências, o que obrigou o proprietário da fazenda prometer que faria a colocação de duas modernas traves agora feitas de um material mais resistente para que não pudessem ser destruídas e removidas tão facilmente”.

Coisas da vida e do futebol sertanejo!

=PERGUNTAS DA SEMANA=

P – 1 bichinho que pesava 1.000 gramas perdeu 200 delas, quem é ele?

R – Um ex-quilo… (infame).

=FRASE DA SEMANA=

“ATÉ UM RELÓGIO PARADO TEM RAZÃO DUAS VEZES AO DIA”.

=EPÍLOGO=

“FOME É QUANDO O ESTÔMAGO MANDA 1 PEDIDO PARA A BOCA E ELA SILENCIA”.

(Prezado amigo leitor, nesta época de pandemia não deixemos nossos irmãos carentes de boca fechada).