A Educação Física é essencial na vida das pessoas?

Artigo do Professor Beto Pavão – Academia Espaço Elo

Acredito que ao ver o título dessa semana, muitos leitores possam imaginar que venho aqui defender a Educação física como uma atividade essencial, e dessa forma lutar pela reabertura das academias e clubes para a prática dos exercícios físicos.

Quem pensou isso está parcialmente certo, pois ao longo dos anos de profissão eu e muitos colegas observamos resultados na prática, e através de muitos trabalhos e artigos científicos, entendemos que a Educação Física é primordial na construção de uma vida saudável para qualquer indivíduo, sem exceção. Através dos exercícios físicos orientados podemos sem dúvida, transformar a imunidade de qualquer população, ajudando na construção de uma sociedade muito mais forte e fisicamente estável perante muitos desafios.

Ao mesmo tempo acredito que não construímos nada sozinho, e se não estivermos ao lado de outras profissões como fisioterapia, nutrição, psicologia, medicina, entre outras, nosso trabalho seria e será infinitamente mais árduo, e pensando assim muitas delas ou quase todas também são essenciais, pois estão ou deveriam estar atreladas umas nas outras.

Logo acima disse que algumas pessoas estariam parcialmente certas, pois o que venho propor nesse texto não é se como profissionais somos ou não essenciais, mas sim, se como indivíduos somos ou não. Muitas pessoas (principalmente nós latinos), anexamos de forma definitiva as nossas profissões a nossa vida, tornando o indivíduo e o que fazemos um só ser, uma só persona. Agora se desmembrássemos as profissões dos indivíduos, seríamos essenciais a alguém? Quando não usamos nossos uniformes, nossas fardas, nossos jalecos ou sentamos atrás das mesas de trabalho, somos essenciais?

Essa é uma boa reflexão, pois mais do que profissionais essenciais, o mundo precisa nesse momento de pessoas essenciais. Pessoas com empatia que estejam dispostas a acolher, pessoas dispostas a ouvir, a sorrir, a carregar, a olhar e a viver uma ao lado das outras. Dessa forma proponho aqui que todos nós sejamos essenciais a alguém, quando estamos ou não nas atribuições dos nossos ofícios. Sejamos indivíduos transformadores dessa realidade levando a esperança ao invés do medo, a verdade invés da mentira, a paz ao invés da tormenta. Pequenas atitudes podem ser transformadoras ao longo do dia e podem ser a base para uma vida toda.

Finalizo desejando uma boa semana a todos, parabéns amada Botucatu e que logo possamos nos encontrar nas belas festas no largo da catedral. Lembre-se, a força está dentro de cada um de nós.

Beto Pavão – Academia Espaço ELO