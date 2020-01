Trânsito é liberado na Dom Lúcio após queda de enorme árvore durante temporal

Após 4 horas de intenso trabalho, o trânsito na Avenida Dom Lúcio foi liberado. Na tarde desta quarta-feira, 01, uma enorme e antiga árvore caiu no final da via, após um temporal que atingiu Botucatu.

A Defesa Civil precisou cortar toda a árvore e limpar a via que estava repleta de galhos e fio do poste atingido. Equipes dos Bombeiros, Prefeitura e CPFL também atuaram no local.

Segundo apurou o Acontece Botucatu com a Defesa Civil, a energia também já foi restabelecida no local. A rede de energia ficou bastante danificada no momento da queda. Ninguém ficou ferido.

