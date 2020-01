Primeira chuva de 2020 faz estragos em Botucatu

Uma forte chuva atingiu Botucatu neste primeiro dia do ano de 2020 por aproximadamente meia hora. Por conta de rajadas de ventos, algumas árvores foram derrubadas, consequentemente, bairros de todos os setores da cidade ficaram sem energia elétrica.

Na região central, a Defesa Civil do município registrou a queda de uma grande árvore na Avenida Dom Lúcio, em frente a um hotel. O transito está impedido no quarteirão da Associação Atlética botucatuense no sentido centro-cemitério, já que a avenida está tomada por galhos.

Os Bombeiros fizeram o isolamento no local por conta de possíveis energizados. De acordo com o que foi apurado pelo Acontece Botucatu, ninguém ficou ferido.

Na rua Cardoso de Almeida um galho caiu sobre uma casa, causando danos materiais. Há informações de uma casa que foi destelhada na Vila Jardim.

Defesa Civil e Bombeiros atenderam diversas ligações de todos os setores da cidade. No Cedro o barro atingiu algumas residências, enquanto há informações de galhos caídos em Vitoriana.

A chuva em Botucatu durou aproximadamente 15 minutos, o suficiente para causar esses estragos. Para esta quinta-feira, 02, há previsão de chuva com 45 milímetros, de acordo com o Climatempo.