Temperatura pode chegar a 7 graus no fim de semana em Botucatu

Frio no fim de semana

Devido ao predomínio do sistema de alta pressão, o tempo fica estável e com predomínio de sol na maior parte do estado de São Paulo durante o fim de semana. As temperaturas ainda apresentam declínio na sexta-feira.

Em Botucatu o clima fica ainda mais frio. A temperatura mínima pode chegar a 7 graus na entre a noite de sábado e madruga de domingo, com máxima de 22 graus.

No domingo, dia das mães, a temperatura volta a subir, fazendo 23 na máxima e 9 graus na mínima. Não há previsão de chuva para o período.

