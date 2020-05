Botucatu é contemplada em programa da Habitação Estadual para construção de moradias populares

Imagem ilustrativa

A Secretaria de Estado da Habitação liberou R$ 200 milhões do Programa Nossa Casa para incentivar a construção de moradias e permitir que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria. Serão 15.899 unidades habitacionais disponibilizadas em 24 municípios paulistas, entre ele Botucatu. Realizados desde o início de abril, os aportes de recursos serão efetuados por meio de cheque moradia para a aquisição desses imóveis.

A ação é desenvolvida pela modalidade Nossa Casa-Apoio, que fornece cheque moradia para famílias com até três salários mínimos a empreendimentos que foram oferecidos ao programa e, posteriormente, aprovados pela pasta.

A demanda é indicada pelos responsáveis pela construção dos conjuntos habitacionais. Já o cheque moradia é um subsídio concedido pelo Governo do Estado, por meio da Casa Paulista, para famílias efetivarem a compra do imóvel junto às construtoras.

Subsídios

O financiamento habitacional das moradias tem concessão da Caixa Econômica Federal e o valor do cheque moradia será de acordo com a renda familiar. O comprador poderá contar ainda com subsídios federais e utilizar o FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Dessa forma, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

“O Nossa Casa-Apoio é um programa inovador porque estende hoje o cheque moradia à sociedade civil, mas exclusivamente para famílias com renda de até três salários mínimos. Antes, o cheque moradia era direcionado apenas para funcionários públicos. Isso permite que as famílias de mais baixa renda consigam ter o financiamento federal para pagar a sua casa própria e, com isso, adquiri-las”, explica o secretário-executivo da Habitação e subsecretário da Casa Paulista, Fernando Marangoni.

Nossa Casa

O programa foi instituído pelo Decreto Estadual nº 64.419 e estima investimento de R$ 1 bilhão na construção 60 mil unidades até 2022. A ação promoverá parcerias entre o Estado, as prefeituras e a iniciativa privada para fomentar a produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda.

Municípios onde imóveis serão disponibilizados pela modalidade Nossa Casa-Apoio:

Americana

Araraquara

Assis

Barretos

Bauru

Botucatu

Diadema

Embu das Artes

Franca

Franco da Rocha

Guarulhos

Itapetininga

Itaquaquecetuba

Piracicaba

Presidente Prudente

Santo André

Santo Antônio da Posse

São Bernardo do Campo

São Carlos

São José do Rio Preto

São Paulo

Sorocaba

Tatuí

Tupã