Temperatura pode chegar a 4 graus em Botucatu na próxima madrugada

Clima gelado em Botucatu durante toda semana (Arquivo Júnior Quinteiro)

A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, com forte massa de ar frio de origem polar, provoca acentuado declínio nas temperaturas. O fato já sentido desde quinta-feira, mas fica mais acentuado agora.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a temperatura pode chegar a 4 graus na próxima noite/madrugada. A sensação térmica pode ser ainda pior, dependendo do local e do vento.

Nesta manhã os termômetros já registraram 5 graus. A máxima de hoje será de 20 graus com o surgimento do sol. No domingo, 23, o cenário poderá ser o mesmo.

