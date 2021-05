Semana em Botucatu começa com sol e sem previsão de chuva

Tempo seco em Botucatu nos próximos dias

O Tempo continua com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar mais seco e frio, que mantém baixa a umidade do ar durante a tarde e as temperaturas amenas entre a noite e início da manhã.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol, com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva.

Nos próximos dias a previsão é de tempo seco, poucas nuvens e tempo sem condições de chuva. A temperatura máxima ficará na média de 27 graus.