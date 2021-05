Operação Migrante tira 67 pessoas das ruas durante últimas madrugadas em Botucatu

Nas primeiras madrugadas de atuação da Operação Migrante em Botucatu, dezenas de pessoas foram encaminhadas aos serviços de assistência social do Município. As equipes das Secretarias de Assistência Social, Saúde e da Guarda Civil Municipal se uniram para oferecer melhores condições especialmente a migrantes e pessoas em situação de rua e a ação foi divulgada pelo Prefeito Mário Pardini em sua página do Facebook.

“Nas primeiras madrugadas frias de trabalho, nossas equipes da Assistência Social e GCM levaram 67 pessoas em situação de rua para o atendimento no Espaço Acolhedor e no alojamento montado no Ginásio Municipal. Dormiram de banho quente tomado, roupa limpa, cama quentinha e bem alimentados. Anjos a serviço do próximo”, disse o prefeito em sua rede social.

Assim como em 2020, um grande alojamento foi montado no Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Mário Covas Júnior”, com direito a 30 boxes individuais, respeitando isolamento e protocolos sanitários contra a Covid-19. Os box são equipados com camas, colchoes, travesseiros e cobertores. Além disso, será oferecido a esses transeuntes área para banho e higienização, roupas novas e limpas, e alimentação na chegada e na saída do alojamento após o pernoite.

Equipes da Assistência Social e da Guarda Municipal continuam a percorrer toda a cidade durante as noites, a fim de oferecer às pessoas em situação de rua para o acolhimento no Ginásio Municipal. O Espaço Acolhedor, que todos os dias oferece o mesmo serviço, continuará normalmente o seu atendimento.

“Todos os nossos técnicos estarão empenhados em oferecer a essas pessoas a atenção necessária. Contaremos também com o apoio da Saúde, que acompanhará cada usuário do serviço, verificando inclusive a manifestação de possíveis sintomas de Covid para rapidamente iniciar os protocolos de diagnóstico e tratamento”, disse Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.

A população pode colaborar com a ação, acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite.