Semana começa com muito calor em Botucatu

A semana começa com tempo instável no estado de São Paulo. Segundo o IPMET/Unesp a tendência indica aumento de chuvas e trovoadas isoladas no estado, principalmente nos períodos tarde/noite.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira, 17, será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, mas com probabilidade menor e estimativa de 7 milímetros.

O tempo continua quente, com temperatura máxima que pode chegar a 32 graus no meio da tarde. A mínima de 21 graus para a próxima madrugada.

Amanhã a nebulosidade aumenta, pode chover até 15 milímetros, com temperaturas que pode chegar a 30 graus. Durante toda a semana o calor permanece, com instabilidade e possibilidade de pancadas de chuva.

Veja também