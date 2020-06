Primeira etapa do Anel Viário em Botucatu caminha para finalização

Em muito breve, um dos maiores projetos de mobilidade urbana da história de Botucatu estará concluído. A construção da primeira etapa do Anel Viário caminha para o final, com a construção das avenidas que irão compor a interligação que passa ao lado do bairro Arlindo Durante, e chega a Rodovia Alcides Soares com uma rotatória, proposta para melhorar o tráfego na região.

O equipamento, que também se alinha a Avenida Deputado Federal Braz de Assis Nogueira, em frente aos Residenciais Cachoeirinhas, promoverá um fluxo mais rápido e fácil entre as regiões norte e leste da Cidade.

“Esse trabalho está sendo executado com mão de obra própria, dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, o que significa economia e competência na execução. O viaduto e as avenidas de ligação são o primeiro elo que faz parte de um grande conjunto de obras que foram planejadas para o futuro de Botucatu”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

As duas avenidas, que estão recebendo guias e sarjetas, e nas próximas semanas já receberão a pavimentação asfáltica, terão aproximadamente 640 metros de extensão e largura de 10,5 metros.

Todo o equipamento conta com a infraestrutura necessária para a drenagem pluvial e terá também iluminação com luminárias de LED, que além de terem maior eficiência, são mais econômicas que as lâmpadas convencionais utilizadas na iluminação pública.