Prefeitura vai ingressar com ação para reclassificar Botucatu na fase amarela

A Prefeitura de Botucatu se manifestou na tarde desta quarta-feira, 10, sobre a decisão de rebaixar Botucatu da fase amarela para a laranja, com mais restrições no comércio. A ação do Governo Estadual, divulgada hoje, reclassifica a região da DRS6, Bauru, onde Botucatu está inserida.

Em nota a Prefeitura diz que vai ingressar com uma ação para que Botucatu seja reclassificada para fase laranja, pois apresenta melhores números que Bauru.

“A Prefeitura de Botucatu, baseada nos critérios estabelecidos pelo “Plano São Paulo”, do Governo Estadual, projetou todos os indicadores (ocupação de leitos Covid-19, leitos Covid-19 por 100 mil habitantes, variação de casos positivos, variação do número de internações e variação do número de óbitos), que somados aos índices acompanhados diariamente no Município, comprovam que Botucatu estaria compreendida na fase amarela do Plano.

Considerando isso e entendendo a necessidade de restabelecimento da autonomia administrativa dos governos municipais, a Prefeitura entende a necessidade de ingressar com ação para reclassificação do Município na fase amarela do Plano São Paulo, tão logo o decreto estadual seja publicado.

Não é justo que um município, exemplo nacional nas testagens, inquéritos epidemiológicos, diagnóstico, isolamento e tratamento precoces, e outras ações de combate ao Coronavírus, que permitiram a estabilidade e o controle da epidemia até este momento, tenha sua população penalizada por outros municípios da região que têm uma condição diferente.

Continuaremos norteando todas as nossas decisões tendo como foco a vida e o emprego de toda a população.”