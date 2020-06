Por conta de regionalização, Botucatu é rebaixada e terá atividades restringidas, segundo o Governo do Estado

Botucatu, por estar na regional de Bauru, é rebaixada para a fase Laranja; veja os dados

O Governador joão Doria anunciou nesta quarta-feira, 10, um novo prazo para quarentena no estado. A nova fase da retomada econômica valerá entre os dias 15 e 28 de junho. Será o quinto período de quarentena adotado pelo estado.

E a notícia vem com uma dura medida em várias partes do interior, pois houve rebaixamento de regiões. As regiões que estavam classificadas na fase 3, amarela, passam para a fase 2, laranja: Bauru, onde está inserida Botucatu, também Marília, Araraquara e São José do Rio Preto.

O Governo do Estado dividiu o estado em regionais de Saúde no fim de maio, quando anunciou o Plano São Paulo. Botucatu está inserida na região de Bauru, porém, tem uma situação mais confortável, pois apresenta baixa ocupação de leitos.

A taxa de ocupação de leitos é um dos principais requisitos do Governo Paulista para manter a flexibilização, objetivo que está sendo cumprido em Botucatu. O recomendável é estar abaixo de 60%.

Para se ter uma ideia, Bauru tem 100% de ocupação de leitos UTI para covid-19 em seu Hospital Estadual, o que leva a crer que o número de casos positivos pode ser maior do que é divulgado pela Prefeitura diariamente.

Em Botucatu, o HCFMB tem apenas 35% de ocupação e o Hospital Unimed até ontem apresentava 0% de ocupação. Além disso, o Hospital das Clínicas já tem prontos mais 14 leitos UTI só para covid-19, totalizando 30 leitos.

Botucatu também está testando em massa a população, um dos requisitos do governo estadual. São no total 25 mil testes RT-PCR.

Dados epidemiológicos mostram que mesmo fazendo busca ativa de novos infectados, o número de casos positivos por dia está diminuindo em Botucatu se houver uma comparação com a média estadual.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, a Prefeitura ainda vai se reunir com autoridades e comerciantes para definir qual será o posicionamento no município diante da determinação do Governo do estado.

Relembre aqui como estava funcionando o comércio de Botucatu na fase amarela.

Como Botucatu está atrelada a Bauru

Antes do plano São Paulo, proposto pelo governo estadual, o cenário epidemiológico de Bauru considerava 39 municípios da chamada Região Administrativa. Nesse quesito, Botucatu seria incluída na região de Sorocaba.

Com a mudança proposta pelo Estado, toda a abrangência do Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-6), responsável por 68 cidades, passou a ser considerada. O que significa a inclusão de municípios das regiões de Botucatu e Avaré.

O que pode cada fase?

A fase 3 (amarela) de flexibilização permite a reabertura parcial de atividades, como comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e similares e salões de beleza.

Na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições e proíbe o funcionamento de restaurantes.

Já na fase 1 (vermelha), a mais restritiva, apenas atividades essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar.

Outras regiões

Antes classificada na fase 1, vermelha, toda a Grande São Paulo passa para a fase 2, laranja, em que já estava a capital. De acordo com o governo estadual, houve na região metropolitana um avanço na capacidade hospitalar de 40%, com a liberação de 304 novos leitos de UTI e uma ocupação abaixo de 80%.

Por outro lado, no interior, passam para a fase 1, vermelha, as regiões de Barretos e Presidente Prudente (antes classificadas na fase 3, amarela) e também a região de Ribeirão Preto (anteriormente classificada na fase 2, laranja).

Na região de Barretos, as internações aumentaram 93% e o número de mortes duplicou. Em Presidente Prudente, houve aumento de 60% nas internações e de 50% nas mortes. Em Ribeirão Preto, crescimento foi de 51% de casos e o número de óbitos também dobrou.

Veja novo mapa abaixo