Prefeitura reúne equipes para acompanhar trabalhos de recuperação em áreas destruídas

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, reuniu boa parte dos funcionários municipais de sábado, dia 15, para continuar o trabalho de avaliação após a chuva da última segunda-feira que devastou todos os setores do município. Foram realizadas várias visitas em locais que sofreram diversos danos estruturais.

A equipe também percorreu diversos bairros e casas atingidas. Há muita destruição e muitas famílias ainda contabilizam o prejuízo. “Reuni nossa equipe nesta manhã de sábado para realinharmos e planejarmos os próximos dias de trabalho”, disse Pardini em um trecho de postagem no Facebook.

A Prefeitura de Botucatu aguarda a chegada de recursos estaduais e federais para a reconstrução de pontes. Nesta sexta-feira, por exemplo, o governador João Doria liberou R$ 20 milhões de forma emergencial para as cidades atingidas por chuvas e enchentes.

“Depois, saímos pelos pontos mais afetados da Cidade a fim de acompanhar os trabalhos de recuperação e prestar solidariedade às famílias que estão ainda colocando as coisas em ordem. Trabalhadores nas Ruas e o trabalho sendo feito com muita fé e esperança”.

Mais de dez locais entre ruas e pontes estão interditados em Botucatu devido às chuvas que atingiram a Cidade no início da semana. Pontes caíram e ainda não há previsão de quando serão feitos todos os reparos.

Mapas com ruas e locais interditados

Com o objetivo de orientar os motoristas e pedestres, a Prefeitura está divulgando mapas dos locais de interdição e sugestão de rotas alternativas. Conforme os locais forem liberados, a Prefeitura irá atualizar as orientações. Para acessar o mapa, basta clicar no nome da rua ou local interditado.

Informações sobre a rota e desvios para as linhas do transporte coletivo podem ser consultadas no site da Semutran (http://semutran.botucatu.sp.gov.br/linhas.html) ou pelo telefone 156.

Confira os mapas:

– Túnel da Cohab I: Acesso entre Cohab I e Cohab II, por baixo da Rodovia Marechal Rondon. Apenas o sentido Sesi-Cohab está liberado. No sentido oposto o motorista deve utilizar como alternativa a Avenida Mário Barbieris, sentido Convívio, até a saída para a Marechal Rondon. Na Rodovia é preciso pegar o sentido interior e entrar no Km 246, para a Rua Celso Cariola. Outra possibilidade é o motorista utilizar a Avenida Mário Barbieris, sentido Centro, depois para a Avenida Itália até a Marechal Rondon. No Km 246, sentido Capital, utilizar a entrada para a Rua Celso Cariola. (veja o mapa aqui).

– Ponte na Rua Antônio Bernardo: Principal acesso para a Estrada dos Oians, a ponte foi danificada e como caminho alternativo o motorista deve ir pela Cohab I. (veja no mapa).

– Emílio Cani: A ponte na Rua Emílio Cani está interditada para pedestres e motoristas e a alternativa é utilizar a ponte na Rua Visconde do Rio Branco. (veja no mapa).

– Ulisses Rossi Grassi: Com esta interdição, o trajeto também deve ser pela Rua Prefeito Tonico de Barros. (veja no mapa).

– Quintino Bocaiuva: A ponte na Rua Quintino Bocaiuva também está interditada, com sugestão de passagem pela Rua Doutor Júlio Prestes. (veja no mapa).

– Coronel Vitoriano Villas Boas: A ponte da Rua Coronel Vitoriano Villas Boas estará interditada nesta quinta-feira, 13, para reparos pontuais nos galerias de águas pluviais. (veja no mapa).

– Major Leônidas Cardoso: A ponte na Rua Major Leônidas Cardoso também está interditada, com sugestão de passagem pela Rua Doutor Júlio Prestes. (veja no mapa).

– Rafael Sampaio: A ponte da Rua Rafael Sampaio foi a mais afetada e terá que ser totalmente reconstruída. Enquanto a obra não começa, os motoristas e pedestres devem utilizar como alternativa a Rua Doutor Ritt para chegar a Avenida Petrarca Bacchi ou utilizar a Rua Veiga Russo para atravessar o Rio Lavapés pela ponte na Rua Doutor Júlio Prestes.(veja no mapa).

– Amando de Barros (Salgueiro): Conhecida como Ponte do Salgueiro, a ponte localizada no final da Rua Amando de Barros é uma importante ligação entre a Vila Maria e o Centro. Enquanto a ponte estiver interditada, o trecho da Rua Curuzu, entre as Ruas Rafael Sampaio e o início da Avenida Petrarca Bachi, terá mão dupla. Os motoristas devem ter atenção redobrada neste trecho devido o fluxo intenso de veículos. Nos dois lados da via será proibido parar e estacionar. (veja no mapa).

– Rua dos Costas: A ponte da Rua dos Costas, próximo a Rua Stélio Machado Loureiro, está interditada e os moradores estão utilizando um desvio alternativo.

– Cambuí: A ligação entre o Jardim Cambuí e o Jardim Itamaraty pela Rua Luísa de Masseno Pontes, está fechada para os motoristas. O acesso para os bairros Cambuí e Ouro Verde deve ser pela Ponte Cruzeiro do Sul.

– Lageado: A ponte dentro da Fazenda Experimental do Lageado também caiu e os motoristas devem utilizar o novo viaduto que liga o Jardim Cristina ao Jardim Paraíso como via de acesso. Os motoristas devem ter atenção ao passar pelo bairro Arlindo Durante, respeitando a sinalização das ruas.

Veja também