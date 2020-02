Rondon é liberada entre Botucatu e São Manuel com pista simples

A Concessionária Rodovias do Tietê, após efetivação de alternativa emergencial para continuidade de tráfego e isolamento da área danificada pela chuva, informa a liberação da pista leste do km 258, da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre

São Manuel e Botucatu, dentro do prazo divulgado nas mídias.

O trecho citado, encontrava-se interditado desde o último dia 10/02 (segundafeira), devido às fortes chuvas que atingiram todo o Estado de São Paulo, e, consequentemente, boa parte da malha viária sob Concessão da Rodovias do Tietê.

A pista em questão, trecho duplicado, será utilizada em pista simples como solução imediata, com o apoio da sinalização local, até que a pista Oeste seja totalmente liberada, contando com um desvio de 1,4 km, localizado entre o dispositivo do Km 257, até o Pedágio de Botucatu. Os demais trechos afetados permanecem com os desvios divulgados, assim como as respectivas liberações dentro dos prazos estimados.