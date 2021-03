Prefeitura publica decreto que permite delivery e drive-thru no comércio a partir de amanhã

Comércio de Botucatu poderá ter modelo drive, segundo Pardini

A Prefeitura de Botucatu publicou na tarde deste sábado, 06, em edição extra do semanário eletrônico o decreto que estabelece apenas o sistema drive-thru e delivery no comércio de Botucatu. O sistema também vale para Lojas de Shopping e Galerias.

Com a edição do novo decreto do Governo do Estado, colocando todas as regiões na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, todos os serviços chamados de não essenciais devem fechar suas portas. A medida começou a valer na madrugada deste sábado e deve durar até o dia 19.

O Decreto Municipal diz basicamente o seguinte:

Art. 1º As atividades econômicas não essenciais do Município, assim, definidas no Decreto Estadual 64.881/2020 e suas alterações posteriores, poderão funcionar somente pelos sistemas delivery e drive thru, nos termos das deliberações nº, 02, 03 e 05 do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19 do Estado de São Paulo, instituído pelo art. 3°do Decreto Estadual 64864/20, em atenção do Decreto Estadual 64.881 de 22 de março de 2.020Art.

2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com vigência até 19 de março de 2.021

Como será o funcionamento?

O decreto estadual cita que os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e pedidos por telefone ou internet. Academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua, concessionárias, escritórios e parques deverão ficar totalmente fechados ao público.

Entretanto, Botucatu deve adotar o sistema de delivery e drive-thru em todo o comércio da cidade a partir de segunda-feira, 08. A informação foi dada pelo prefeito Mário Pardini, durante entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM, na manhã de sexta-feira, 05 e também na Rádio Municipalista durante o sábado, 06.

“Botucatu tem recebido muita pressão por aumento de internações nesse período. O Estado inteiro recua para a fase vermelha e aqui em Botucatu devemos cumprir essa fase, autorizando o sistema de delivery e drive-thru para os serviços não essenciais da cidade”, disse Pardini.

Outro setor que terá regras para funcionamento será o das academias. “As academias a gente vai estimular que as atividades monitoradas não sejam suspensas, mas terão que ser ao ar livre, ou seja, infelizmente as academias tem que fechar”, completou o prefeito.

Já quanto a bares, lanchonetes e restaurantes, o pedido é para que também atendam em sistema de drive-thru ou delivery. O Governo do Estado manterá a fase vermelha até o dia 19.

