Pastoral da Crisma da Catedral arrecada 5,5 mil kg de alimentos em ‘Drive Solidário’ 

A Pastoral da Crisma da Catedral de Botucatu realizou neste sábado, dia 16, uma grande ação solidária em meio ao momento delicado de pandemia que vivemos. Os voluntários organizaram um drive-thru solidário para arrecadar diversos produtos básicos para famílias carentes.

A arrecadação foi a seguinte:

-5,5 Toneladas de alimentos

-Produtos de limpeza e higiene pessoal

-1112 Fraldas geriátricas.

A estrutura foi montada no Largo da Matriz, onde as pessoas passavam com seus carros, com toda a segurança e deixavam suas contribuições. O montante arrecadado será destinado para os mais necessitados conforme indicações sociais de vulnerabilidade das famílias.