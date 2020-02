Pardini vai a Brasília pedir dinheiro e exército na cidade após chuva que devastou Botucatu

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, viajou nesta quinta-feira, dia 13, para Brasília. Ele terá uma reunião com o Secretário Nacional da Defesa Civil, Coronel Lucas, com o objetivo de solicitar apoio para o município, que foi destruído por um temporal na última segunda-feira, 10.

O pedido é que o Governo Federal possa ajudar com recursos financeiros e com apoio de pessoal, no caso disponibilizando o exército para ajudar na reconstrução da cidade.

“Vamos solicitar apoio. Embora tudo o que aconteceu em nossa cidade tenha tido repercussão nacional, nosso objetivo é demonstrar a situação. Tivemos uma chuva sem precedentes, com 298 milímetros segundo a última medição da Unesp. Então, vamos pedir ajuda com recursos financeiros ou destinação de equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional ou acionamento do exército” disse Pardini ao Acontece Botucatu.

Na Volta de Brasília Pardini deve também passar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, com toda a documentação para solicitar recursos financeiros. Essa ajuda já foi assinalada pelo Governador em exercício, Rodrigo Garcia, que esteve em Botucatu na última terça-feira acompanhando a destruição.

Na última segunda-feira, 10, Pardini decretou estado de emergência e calamidade pública, ou seja, que autoriza Botucatu a conseguir recursos federais e estaduais. O decreto foi ratificado pelo governo do estado nesta quinta-feira em publicação do Diário Oficial.

Segundo Pardini, somente na área urbana o prejuízo foi de aproximadamente R$ 18 milhões. Não há ainda uma estimativa em valores de tudo que foi destruído na área rural de Botucatu.

