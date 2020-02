Prefeitura de Botucatu cancela shows de aniversário e carnaval

Em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas na Cidade durante a última segunda-feira, 10, e buscando somar recursos e esforços para a reconstrução do Município, a Prefeitura informa que cancelou as tratativas com artistas de renome nacional para a festa de aniversário de 165 anos de Botucatu e também as festividades do Carnaval 2020.

As decisões quanto ao Carnaval foram tomadas em comum acordo com instituições que participariam do evento e que se sensibilizaram com a situação de Calamidade do Município.

A Prefeitura elaborará um novo projeto para a Festa de Aniversário, que levará em conta uma estrutura bem mais modesta e a participação de bandas locais, que inclusive já estão se dispondo a se apresentarem de forma voluntária.

Há alguns anos a Festa de Aniversário já vinha com um formato mais enxuto, e a economia deste ano se somará a outros recursos dos cofres públicos que serão utilizados para a manutenção da Cidade.