Pardini deve prorrogar decreto municipal até 15 de maio para educação e repartições públicas

Nesta quinta feira, 30 de abril, vence o atual decreto municipal que institui a quarentena em Botucatu. Porém, a medida, que entrou em vigor no dia 23 de março será prorrogada parcialmente pelo prefeito Mário Pardini.

Foi o que ele disse em entrevista a rádio Criativa FM na manhã desta quinta-feira, 30. Ele citou as repartições públicas, escolas, entre outros pontos.

“A gente vai prorrogar até 15 de maio o decreto em relação às repartições públicas, para ajudar inclusive no isolamento social, e as aulas também não retornam. A Prefeitura vai ajudar no distanciamento social como pode”, disse Pardini na entrevista.

O Prefeito ainda lembrou que, conforme divulgado pelo Estado, Botucatu foi nesta quarta-feira, 29, uma das cidades do interior que mais promoveram o isolamento social em São Paulo, mesmo com o grande fluxo de funcionários que ainda estão em atividade no Hospital das Clínicas e Unesp do município.

