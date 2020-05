Pardini assina decreto para retomada gradual da economia em Botucatu a partir de 01 de junho

Economia em Botucatu voltará de forma gradual em 01 de junho

Um novo passo no enfrentamento do coronavírus e na retomada da economia de Botucatu foi dado na tarde desta quarta-feira, dia 27. Após anúncio do Governo do Estado sobre a flexibilização da quarentena, uma reunião no Teatro Municipal debateu o funcionamento de vários setores da economia em nossa cidade.

O encontro reuniu representantes de vários setores, como de serviços, comércio, Shopping, entre outros. Autoridades de Saúde e Ministério Público também debateram o assunto na reunião.

Mais cedo o Acontece Botucatu trouxe de forma detalhada como será a retomada no estado, explicando onde Botucatu está inserida neste cenário. Diante do que foi discutido, o Prefeito Mário Pardini decretou, com início no dia 01 de junho, os seguintes termos para o funcionamento da economia.

– abertura de lojas e estabelecimentos comerciais com restrição de público na ordem de um consumidor a cada 10 metros quadrados, seguindo todas as medidas de higiene;

– abertura de shoppings da Cidade com praça de alimentação com 33% de sua capacidade total, e restrição por área útil de loja;

– abertura de restaurantes, bares e similares, com 33% da capacidade do alvará, seguindo todas as medidas de higiene;

– abertura de estabelecimentos prestadores de serviços, como advocacias, contadores, imobiliárias, seguradoras, respeitando o atendimento de uma pessoa por posto de atendimento.

Em todos esses estabelecimentos deverá ser permitida apenas a entrada de pessoas com máscaras de proteção.

“Neste momento é muito importante que continuemos com a responsabilidade de sairmos de casa apenas no caso de extrema urgência, sempre seguindo as recomendações de proteção”, disse Mário Pardini em postagem no Facebook.

