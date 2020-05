Setor de alimentação, comércio, shopping e salões de beleza poderão funcionar em Botucatu, segundo o Governo do Estado

O governo de São Paulo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (27), a prorrogação da quarentena no estado por 15 dias, com flexibilizações progressivas, que serão feitas levando em conta as características de cada município e região.

O plano, denominado pelo governo como “retomada consciente”, prevê cinco etapas. As regiões serão classificadas em fases de acordo com os critérios definidos pela secretaria estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para Coronavírus.

A cor de cada região do mapa é determinada por uma série de critérios, entre eles taxa de ocupação de UTIs e total de leitos a cada 100 mil habitantes. Esses indicadores são avaliados junto com dados de mortes, casos e internações por Covid-19 para determinar a fase em que se encontra cada região. O governo não revelou, no entanto, qual é o peso dado para cada indicador na definição das fases por região.

Fase 1, vermelha: alerta máximo, funcionamento permitido somente aos serviços essenciais

Fase 2, laranja: controle, possibilidade de aberturas com restrições

Fase 3, amarela: abertura de um número maior de setores

Fase 4, verde: abertura de um número maior de setores em relação à fase 3

Fase 5, azul: “Normal controlado” – todos os setores em funcionamento, mas mantendo medidas de distanciamento e higiene

Botucatu está na fase 3, cor amarela, (ver mapa abaixo) na DRS6, regional de saúde de Bauru, que poderá gradativamente reabrir a partir de 01 de junho os seguintes setores da economia:

-Alimentação, com restaurantes, bares e similares

-comércio em geral

-Shopping

-Salões de beleza

Pelo plano, só poderão iniciar a retomada das atividades as cidades que conseguirem preencher os seguintes requisitos:

1-As cidades que tiverem taxa de isolamento de pelo menos 55% –Botucatu teve apenas 43% no último registro.

2-As cidades que tiverem redução no número de novos casos por 14 dias seguidos – Botucatu está testando todos os dias e não há uma estatísticas se os números de novos casos estão diminuindo.

3-As cidades que mantiverem ocupação nos leitos de UTI inferior a 60% – Botucatu tem 47% de ocupação no HCFMB e 20% na Unimed.

4-Com manutenção do distanciamento social nos ambientes públicos – Em Botucatu GCM e Vigilância percorrem os locais públicos para fiscalização

5–Uso obrigatório de máscaras – Botucatu distribui 146 mil máscaras para a população

Veja o plano completo de retomada apresentado clicando aqui