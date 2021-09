Parceria entre Prefeitura e moradores do Bem Te Vi planta mais de 70 árvores no bairro

No último sábado, 18, mais um belo exemplo de união entre o poder público e a população foi visto na Cidade. Moradores do Residencial Bem Te Vi 1 e 2 aproveitaram a manhã do sábado e plantaram mais de 70 mudas de árvores em canteiros do bairro.

O trabalho foi acompanhado por agrônomos da Prefeitura, que durante a última semana abriu os espaços para os plantios, preparou a terra com adubo e disponibilizou grande parte das mudas.

“Quero agradecer em nome dos moradores do Bem Te Vi 1 e 2, todos os profissionais da Prefeitura de Botucatu pelo auxílio nesse projeto. Graças a essa parceria, pudemos fazer o plantio, ter a interação de pessoas de todas as idades, e com certeza deixar nossos bairros mais bonitos. Que todos os que por aqui passarem nos ajudem a cuidar desse espaço, evitando o descarte de lixo”, afirmou Lucélia Carvalho, moradora e uma das incentivadoras da iniciativa.

Entre as espécies que foram plantadas estão acerola, goiaba, abacate, grumixama, gabiroba, uvaia, limão, ameixa, laranja, cereja do rio grande, pitanga, tamarindo, cabeludinha, araçá amarelo e araçá vermelho, manga, entre outras.