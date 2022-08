Obras de represa em Botucatu: desvio de água passa a ser feito na projeção do vertedouro

Barragem terá capacidade para comportar 10 bilhões de litros d’agua. Isso equivalente a 3.600 piscinas olímpicas.

A barragem do Rio Pardo, localizada próximo a represa do Mandacaru, vem avançando em seu cronograma de obras. Segundo publicação do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, nesta terça-feira, dia 16, a obra atingiu um novo patamar.

O desvio de água provisório, feito pela barragem de terra, passará agora a ser feito pelo canal de desvio na projeção do vertedouro.

Nos últimos meses as obras estavam na concretagem do vertedouro, que levará água do rio Pardo ao Reservatório. Centenas de operários trabalham inclusive no período noturno no canteiro da barragem.

O desvio de água provisório, feito pela barragem de terra, passará agora a ser feito pelo canal de desvio na projeção do vertedouro.

O consórcio responsável pela construção é formado pelas construtoras DP Barros, Novatec Construções e ETC Empreendimentos. O investimento é de R$ 56,19 milhões por parte da Sabesp. Esse valor não inclui apenas as obras, mas também gerenciamento e desapropriações.

A área total do empreendimento é de 280 hectares, sendo destes 130 destinados à área de proteção permanente. O início das operações para coleta e represa de água está previsto para o segundo semestre de 2023.

A barragem em si terá 566 metros de extensão, profundidade entre 15 a 20 metros e com capacidade para comportar 10 bilhões de litros d’agua. Isso equivalente a 3.600 piscinas olímpicas.

O projeto

A barragem do Rio Pardo garantirá a autossuficiência no abastecimento de água em Botucatu nas próximas décadas. A vazão estimada para atender a população botucatuense nas próximas décadas é de 800 litros de água a cada segundo, muito superior à capacidade média atual de produção do Rio Pardo.

A Represa do Rio Pardo ficará 9 km à montante da Represa do Mandacaru, acima da Cachoeira do Véu da Noiva. Seu volume total de reservação é de 9 bilhões de litros de água. Sua área chegará a 280 hectares, sendo 130 de Área de Proteção Permanente. Somente a barragem terá 566 metros de extensão, com profundidade que varia entre 15 e 20 metros.

