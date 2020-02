Nebulosidade diminui e sol reaparece em Botucatu

O clima chuvoso vai ficando para trás após uma semana caótica. A instabilidade continua, porém, com menor intensidade na região de Botucatu.

Segundo o Instituto Climatempo, a quinta-feira será de sol, com aumento da temperatura ao longo do dia, com temperatura podendo chegar a 27 graus. Há, entretanto, a possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde, com estimativa de 8 milímetros.

Nesta sexta-feira, 14, o sol aparece e a temperatura aumenta, chegando a 30 graus. No fim de semana a previsão mostra instabilidade, com sol e possibilidade de pancadas de chuva, com menor intensidade.

