Pardini confirma verba estadual de R$ 6 milhões para reconstrução de pontes em Botucatu

Foi realizada na tarde desta sexta-feira, 21, uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, envolvendo o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini e Secretários Estaduais. Neste encontro foi confirmado o repasse de aproximadamente R$ 6 milhões do Governo Estadual para reconstrução das Pontes da Rua Rafael Sampaio, do Salgueiro e da Rua dos Costas.

A confirmação foi dada ao Prefeito Mário Pardini pelo Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e do Coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas.

“Agora terá início o processo licitatório para a contratação das obras, que já possuem os projetos básicos prontos, memorial descritivo e orçamentos. Trabalho duro também dos Deputados Fernando Cury e Samuel Moreira no convencimento de nossas autoridades”, disse Pardini.

Essas pontes foram destruídas na chuva do dia 10, que devastou toda cidade. Outras 42 ligações também foram danificadas e também serão restabelecidas.

Lembrando que nesta quinta-feira, dia 10, apenas dez dias após a chuva, a Prefeitura anunciou a reconstrução total da Ponte do Capivarinha, na Rodovia Alcides Soares. O local era de vital importância para a região do Rio Bonito e Vitoriana, uma vez que a SP-191 está interditada no sentido Botucatu-São Manuel.

Veja também no Acontece Botucatu