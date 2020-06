Igreja Católica de Botucatu anuncia flexibilização de visitação nas igrejas

A Igreja Católica de Botucatu anunciou nesta segunda-feira, 08, que irá flexibilizar a visitação aos templos religiosos da cidade.

Na manhã do último sábado, dia 06 , o Conselho Arquidiocesano de Presbíteros se reuniu com o Arcebispo Metropolitano, Dom Mauricio Grotto de Camargo. A reunião contou com a presença do Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, médico infectologista do HCFMB e membro do Centro de Contingência do COVID- 19 no estado de São Paulo.

“Após acolher os pareceres dos Coordenadores Regionais e do Dr. Carlos Fortaleza, consideramos que ainda não é prudente autorizar o retorno das celebrações com a presença dos fiéis”, diz comunicado oficial da Arquidiocese de Botucatu.

Porém, será flexibilizada visitação. Confira as novas regras: