Frio deve continuar nas madrugadas em Botucatu durante o fim de semana

Apesar da sensação de frio, haverá ligeira elevação na temperatura em Botucatu

Massa de origem polar permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o céu claro a poucas nuvens, baixas temperaturas, baixa umidade do ar no período da tarde e com previsão de geada para esta madrugada de sexta-feira (30/07).

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana ainda com frio durante a madrugada, porém, com ligeira elevação na temperatura. No sábado a máxima chega a 18 graus, com mínima de 4 graus.

Já no domingo, dia 01, os termômetros podem indicar até 20 graus durante o dia, com 8 graus à noite. Não há previsão de chuva.

