Mesmo com flexibilização estadual Lageado continuará fechado para acesso público

O governo de São Paulo anunciou na última quarta-feira (28) a ampliação da capacidade de público presencial e horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais a partir do próximo domingo (1º).

Entre as novidades é que a partir deste domingo haverá a reabertura dos parques urbanos e unidades de conservação estaduais em horário integral. Após a divulgação do decreto, criou-se a expectativa, em Botucatu, da reabertura da Fazenda Lageado para o público.

Um dos espaços favoritos para a prática esportiva e lazer em Botucatu, o local está fechado desde fevereiro de 2020. Desde então, comunicado nas portarias do local indicam que a Fazenda está fechada ao público enquanto durar a pandemia.

O Acontece Botucatu fez contato com a Assessoria de Imprensa das Faculdades FCA e FMVZ/Unesp sobre uma possível reabertura do local para o público. Em nota, a universidade diz que o Lageado continuará fechado.

“As Diretorias da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, vêm, por meio desta, esclarecer que a Fazenda Experimental Lageado não está incluída no rol de parques urbanos e unidades de conservação estaduais que tiveram sua reabertura autorizada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Portanto, continuam em vigor as medidas restritivas no acesso à Fazenda, tomadas em obediência a determinações legais expedidas pelo Governo do Estado de São Paulo e em atenção a recomendações do Comitê Unesp Covid-19 e autoridades sanitárias.

Esperando que essa situação excepcional seja superada e que, muito em breve, seja possível abolir as restrições de acesso à Fazenda Lageado, solicitamos a compreensão e a colaboração de todos”, diz a nota.