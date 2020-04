Forças de Segurança atuarão em bancos, lotéricas, mercados e ruas contra aglomeração de pessoas em Botucatu

As Forças de Segurança irão orientar a população para evitar aglomerações nas ruas. A informação foi publicada no Facebook pelo Prefeito Mário Pardini nesta terça-feira, 07.

“Após nos ajudarem com excelência nos bloqueios nas entradas da Cidade, as forças de segurança de Botucatu vão para uma nova missão: atuar nas ruas contra aglomerações de pessoas”, disse ele.

Guarda Municipal, Polícia Militar e Agentes de Saúde atuaram nas últimas semanas na medição de temperatura da população quando o município não tinha a disponibilidade de testes para o coronavírus. epidemia. Agora eles irão para as ruas orientar a população.

Polícia Militar e GCM percorrerão bancos, lotéricas, mercados e outras áreas que tem acumulado pessoas e farão a orientação para que os munícipes se conscientizem da necessidade de ficar em casa. Servidores da Vigilância Sanitária acompanharão esse trabalho para autuar os estabelecimentos, caso seja necessário, de acordo com a Prefeitura.

“Também conversamos com responsáveis por estes estabelecimentos para que cumpram com o seu papel de cidadania e nos ajudem a evitar aglomerações, mantendo as medidas de proteção a funcionários e população”, disse Pardini.