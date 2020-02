Fim de semana continua com tempo instável em Botucatu

As condições de tempo permanecem instáveis no estado de São Paulo. No período da manhã, o sol aparece entre nuvens em parte do estado, mas com previsão de chuvas fracas a moderadas em algumas regiões paulistas.

No decorrer da tarde e da noite, a nebulosidade aumenta e as chuvas poderão ser de forte intensidade, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. Temperaturas em ligeira elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana instável em Botucatu. Nesta sexta-feira, 07, há uma estimativa de 10 milímetros de chuva com temperatura máxima de 26 graus.

No sábado, 08, o tempo também se apresentará de forma instável, ou seja, sol com possibilidade de chuva e temperatura máxima de 28 graus. O domingo também apresenta o mesmo cenário.

