Feira noturna também será realizada na Cohab I, às quartas-feiras

A Feira da Lua, feira livre noturna realizada todas as terças-feiras na Praça do Bosque desde o final de 2019, terá uma segunda edição semanal. A Praça Dib Jorge Saad, a Praça da Rainha, na Cohab 1, também receberá a Feira todas as quartas-feiras, das 16 às 21 horas, a partir do próximo dia 12.

Aproximadamente 20 vendedores se instalarão na Cohab 1 e comercializarão frutas, verduras, legumes e outros tipos de alimentos, além dos tradicionais pastel e caldo de cana.

“Iniciamos a Feira da Lua no final de outubro com o objetivo de oferecer à população uma opção de feira livre noturna. E o sucesso é notório. Na Praça do Bosque recebemos todas as terças centenas de pessoas e com frequência chega para nós pedidos de expansão da feira para outros bairros. Nosso segundo passo será a Cohab 1 e esperamos que a comunidade prestigie essa iniciativa também”, afirma Márcio Piedade Vieira, Secretário do Verde.

Assim como nas demais feiras, esta terá a fiscalização da Vigilância Sanitária do Município, para garantir a qualidade dos produtos comercializados. Os interessados em participar como vendedores na Feira da Lua devem procurar a Secretaria do Verde pelo telefone (14) 3811-1533.

Serviço:

Feira da Lua

Todas as terças-feiras na Praça do Bosque

Das 16 às 21 horas

Todas as quartas-feiras na Praça da Rainha

Das 16 às 21 horas

Telefone: Secretaria do Verde (14) 3811-1533

