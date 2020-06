À espera de decisão da justiça para reclassificação, fase laranja começa hoje em Botucatu

Botucatu foi rebaixada pelo governo do estado por estar na DRS6 de Bauru

A chamada fase laranja do Plano São Paulo começa nesta segunda-feira, dia 15, em Botucatu. A cidade foi rebaixada na última semana pelo Governador João Doria, por fazer parte da DRS-6, a regional de Saúde de Bauru.

Como tem melhores números que Bauru, em quase todos indicadores, a Prefeitura de Botucatu, através de seus procuradores, ingressou na última quinta-feira, 11, com um mandado de segurança no plantão do Tribunal de Justiça de São Paulo para retomar a fase amarela e aguarda um desfecho positivo ainda no início desta semana.

No Mandado de Segurança a Prefeitura de Botucatu se baseou em critérios estabelecidos pelo “Plano São Paulo”, do Governo Estadual, que projetou todos os indicadores, como ocupação de leitos Covid-19, leitos Covid-19 por 100 mil habitantes, variação de casos positivos, variação do número de internações e variação do número de óbitos. Somados aos índices acompanhados diariamente no Município, comprovam que Botucatu estaria compreendida na fase amarela do Plano.

Enquanto essa decisão não sai, a cidade terá que seguir a determinação do Governo do Estado. Essa fase adota medidas específicas de flexibilização por região de acordo com os índices de contaminação da Covid-19.

A faixa laranja prevê, por exemplo, horário reduzido de funcionamento de shoppings centers, das 6 horas atuais, para 4 horas diárias. O horário de atendimento do comércio e serviços também deve ser reduzido para quatro horas

O Sincomércio recomendou que os lojistas de Botucatu abram as portas das 11h00 às 15h00, porém, isso não será uma obrigação. Bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias, além de academias, clubes e outros locais que possam gerar aglomerações terão as atividades suspensas novamente, segundo o governo paulista.

O que pode cada fase?

A fase 3 (amarela) de flexibilização permite a reabertura parcial de atividades, como comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e similares e salões de beleza.

Na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições e proíbe o funcionamento de restaurantes.

Já na fase 1 (vermelha), a mais restritiva, apenas atividades essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar.

Relembre o fato