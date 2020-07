Em nota, Shopping Botucatu diz que atuação de “drive-thru” está amparado legalmente

Foto Acontece Botucatu

A direção do Shopping Botucatu emitiu na noite desta sexta-feira, 03, uma nota se posicionando sobre os questionamentos quanto seu drive-thru implantado nesta quinta-feira, dia 02.

O sistema, onde carros circulam dentro do empreendimento para retirar suas compras feitas previamente de forma remota, gerou polêmica e ganhou enorme repercussão. Lembrando que o comércio de rua em Botucatu também está funcionando no sistema drive-thru.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, disse que a medida não é compatível com a Fase Vermelha do Plano São Paulo. O Ministério Público, por sua vez, abriu um inquérito para entender melhor a ação, cobrando basicamente argumentos sobre segurança e Saúde dos envolvidos.

O texto do empreendimento afirma sempre cumpriu com as legislações e decretos vigentes, inclusive quando determinado, permanecendo fechado por mais de 70 dias. A direção reforça que a medida do drive-thru segue a regulamentação vigente no Estado de São Paulo.

Confira a nota enviada ao Acontece Botucatu.

“O Shopping Botucatu sempre cumpriu com as legislações e decretos vigentes, inclusive quando determinado, permanecendo fechado por mais de 70 dias.

Sobre o funcionamento em sistema de drive-thru, o Shopping Botucatu reafirma que a medida segue a regulamentação vigente no Estado de São Paulo. Os serviços de entrega (“delivery”) ou “drive-thru” estão amparados na “Deliberação 2, de 23 de março 2020, do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, de que trata o artigo 3º do Decreto 64.864/2020”, o que, vale ressaltar, foi ratificado também pela Deliberação 8, de 3 de abril 2020.

O Comitê COVID-19 determinou que: “a medida de quarentena atinge unicamente o atendimento presencial ao público de estabelecimentos comerciais” e ainda menciona ser o drive-thru uma prerrogativa estendida a: “quaisquer estabelecimentos comerciais”. Sendo assim, o Shopping Botucatu, por operar atualmente em sistema Drive-Thru, serviços de entrega, delivery e ainda conta com uma plataforma de Marketplace, cumpre rigorosamente o previsto na legislação, inclusive a municipal, orientada pelo Decreto nº 12.027/2020, de 29 de junho de 2020.

Um levantamento feito pelo Shopping Botucatu junto aos clientes que utilizaram o sistema de drive-thru, mostra que 95% dos entrevistados aprovaram a experiência e afirmaram terem se sentido mais seguros e confortáveis. Além disso, disseram que voltariam a retirar compras por esse sistema Drive Thru.

Os lojistas que foram ouvidos também ressaltaram que o resultado do drive-thru foi positivo, já que as vendas superaram as expectativas. O fluxo de veículos, porém, se distribuiu ao longo do dia, sem causar aglomerações ou quaisquer percalços.

O Shopping Botucatu, como sempre fez, segue pronto para atender eventuais mudanças na atual legislação municipal e ou estadual no que diz respeito ao seu funcionamento por meio de drive-thru, inclusive, submetendo-se às recomendações governamentais caso outro seja o entendimento dos mesmos. O empreendimento ressalta o seu comprometimento que sempre seguirá rigorosamente as recomendações das autoridades.

Nesse sentido, informamos que, na tarde desta sexta-feira, 3, o Shopping Botucatu recebeu um ofício do Ministério Público do Estado de São Paulo solicitando alguns esclarecimentos técnicos sobre o funcionamento do drive-thru, pedindo ao Shopping Botucatu, inclusive, a relação das medidas adotadas para garantir a segurança da iniciativa. Todas as informações serão devidamente apresentadas, dentro do prazo estipulado, consignando que todas as ações do Shopping Botucatu seguirão aquilo que for determinado ou orientado pelo Ministério Público”.

Veja também