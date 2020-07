Ministério Público instaura inquérito e pede informações sobre Drive Thru do Shopping Botucatu

Sistema em Botucatu começou na quinta-feira, 03

O Ministério Público vai apurar o modelo de Drive Thru adotado pelo Shopping Botucatu desde quinta-feira, 02. O sistema, onde carros circulam dentro do empreendimento para retirar suas compras feitas previamente de forma remota, gerou polêmica e ganhou enorme repercussão.

O Acontece Botucatu recebeu uma portaria que vem assinada pelo Promotor de Justiça Paulo Sérgio Abujamra. Por dever de ofício, o Representante do MP instaurou inquérito civil visando apurar todas as questões relacionadas ao funcionamento pelo sistema de drive thru interno no Shopping Botucatu. O comércio em geral de Botucatu já funciona desta maneira há semanas.

Há, segundo o MP, divergências sobre o local onde o sistema possa funcionar sem colocar em risco a saúde da população e dos próprios funcionários do estabelecimento.

O órgão quer saber dos responsáveis medidas de segurança e bem estar dos funcionários e populares. Entre os itens, há o pedido de medição dos níveis de gás carbônico no local.

O Ministério Público fixa prazo para a resposta até a próxima segunda-feira, dia 06 de julho, às 17 horas. Confira no link abaixo a portaria do Ministério Público com os pontos que deverão sem esclarecidos.

Portaria – Shopping Botucatu 03-07-20

