Comércio e bancos abrem hoje e fecham no feriado em Botucatu

Confira também o funcionamento dos serviços públicos em Botucatu

O comércio de Botucatu funciona normalmente nesta segunda-feira, 01, ponto facultativo nas repartições públicas de todo o estado. Os bancos também trabalham hoje em seu horário normal.

Já no feriado de finados, desta terça-feira, 02, as lojas e as instituições bancarias fecham as portas. A exceção fica por conta do Shopping Botucatu, que funcionará em seu horário especial de domingos e feriados.

E os serviços públicos?

Saúde – Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. A Central Coronavírus ficará aberta todos os dias das 7 às 19 horas (3811-1519).

Já as Unidades de Saúde seguirão o expediente da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas no (14) 3811-1100 (Secretaria Municipal de Saúde).

Educação – nesta segunda-feira, 01, ponto facultativo, o CEI Claudeval Luciano da Silva, o CEI Prof. Ruy Amado Piozzi e o CEI Canal Comunitário atenderão em sistema de plantão alunos de 0 a 3 anos. As aulas retornam ao normal na quarta-feira, dia 03.

Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” estará fechado no dia 2 de novembro, Dia de Finados.

Limpeza Pública – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente no feriado prolongado. Já a Coleta Seletiva só não será realizada na terça-feira, 02, Dia de Finados, retornando às atividades na quarta-feira, 03.

Horário de funcionamento dos cemitérios

Os portões do Cemitério Portal das Cruzes estarão abertos das 6 às 18 horas; o Cemitério Jardim funcionará das 7 às 18 horas; e o Cemitério do Distrito de Vitoriana receberá a visitação das 7 às 18 horas. Neste dia não será permitida a limpeza a manutenção dos jazigos.

